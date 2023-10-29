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Тест IQ на оптическую иллюзию: найдите черного кота на картинке за 30 секунд

Этот тест IQ с оптической иллюзией могут пройти только люди с высоким интеллектом. Удастся ли вам найти черного кота.

сегодня, 08:10
Автор:
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Slava Kot
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Некоторые оптические иллюзии можно использовать в качестве теста IQ для проверки возможностей ума. Одну из таких умных иллюстраций можно увидеть на рисунке ниже, где черный кот спрятан среди летучих мышей.

Тест IQ на оптическую иллюзию: найдите черного кота на картинке за 30 секунд

Тест IQ на оптическую иллюзию. Фото из открытых источников

Это изображение оптической иллюзии – еще один интересный способ проверить свой IQ. По данным ресурса Jagranjosh, следующую головоломку за 30 секунд могут решить всего несколько процентов людей в мире с высоким IQ.


Ниже на изображении вам нужно найти маленького черного кота, спрятанного где-то среди летучих мышей.

Тест IQ на оптическую иллюзию: найдите черного кота на картинке за 30 секунд - фото 2

Изображение: dudolf

Если вам не удалось сразу найти кота, ниже можете узнать некоторые подсказки. Нужно внимательно присмотреться к летучим мышам на рисунке. Несмотря на то, что кот имеет такую же окраску, как и летучие мыши, у него отсутствуют крылья. Кроме того, кот имеет усы на морде.

Распознать чёрного кота на изображении довольно сложно, поскольку цвет тела кота совпадает с телом летучей мыши. Однако, он спрятан в нижней части изображения.

Для вашего удобства мы выделили черного кота на картинке ниже:

Тест IQ на оптическую иллюзию: найдите черного кота на картинке за 30 секунд - фото 3

Эта оптическая иллюзия заставила сотни взрослых почесать головы и включить разум, чтобы найти черного кота между летучими мышами. Научные открытия свидетельствуют, что регулярные тренировки мозга сложными головоломками делают нас умнее. Кроме того, оптические иллюзии могут больше поведать, как работает наш мозг. Так удалось ли вам найти черного кота среди летучих мышей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о китайской школьной задаче о столе, коте и черепахе, которую трудно решить взрослым.

Также "Комментарии" писали о детективной головоломке, которую могут решить только такие гении, как Шерлок.



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