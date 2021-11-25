Стюардесса рассказала, какую обувь ни в коем случае нельзя обувать в самолет

Готовясь к путешествию на самолете, нужно помнить, что выбор образа тоже имеет значение. В частности, неправильная обувь может сыграть с вами злую шутку во время экстренной ситуации. Как говорит бортпроводница Мэри Скьяво, шлепки или вьетнамки могут даже привести к смерти, если помешают эвакуации, пишет The Sun. Девушка посоветовала всегда выбирать только удобную обувь, если планируете путешествовать по самолету. Это ведь может увеличить шансы выжить в авиакатастрофе.

Самолет (фото из открытых источников)

"Я вижу, как люди садятся в самолет в шлепанцах, и думаю: если вам придется встать и бежать и вы упадете, то вы навредите не только себе, но и другим людям на этом воздушном судне", – сказала Скьяво.

Она подчеркнула, что удобная обувь и знание того, где есть аварийные выходы, повысят шансы на выживание в случае чрезвычайной ситуации. Она также рассказала о реальной истории, которая произошла в Хьюстоне. Тогда самолет с бейсбольными фанатами врезался в забор во время взлета и загорелся. Несмотря на масштаб инцидента, все пассажиры и экипаж (21 человек) выжили, в частности, потому, что были обуты в удобную обувь.

"Они смогли добраться до аварийных выходов без проблем, несмотря на горячий пол и обломки – они были в хорошей обуви", – добавила бортпроводница.

Напомним, МИД сообщил о ситуации, которая сложилась с судом, на котором продолжаются слушания о самолете, сбитом зимой 2020 г. Посол Украины получил приглашение поучаствовать в работе военного суда в Тегеране. На втором заседании, согласно заявлению пресс-службы МИД, его не будет. Именно во время второго заседания должен зачитываться обвинительный акт по делу. Суд рассматривает дело о падении украинского пассажирского самолета МАУ рейса PS-752. Первое заседание состоялось 21 ноября 2021 г. Отказ министерства от участия во втором заседании обосновывается тем, что иранская сторона не предоставила украинской стороне информацию в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!