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Советы тренера: как быстро и эффективно накачать бицепсы

Чтобы накачать бицепсы, тебе прийдется приложить определенные усилия

сегодня, 15:10
Автор:

Павел Зинченко

Решил побыстрее накачать бицепсы? Для этого тебе понадобятся определенные усилия. Главная проблема на самом деле заключается в том, каких именно усилий следует прилагать. Именно поэтому мы позволим себе дать тебе несколько советов от персонального тренера Би Джей Гадора, которые помогут не растратить свою энергию зря. Поможет нам в этом портал mport.

Советы тренера: как быстро и эффективно накачать бицепсы

Турник

Тянись к перекладине, поки не коснешься ее грудью. Хватайся за нее ладонями к лицу. Расстояние между ладонями - около 10 сантиметров. Продержись так 2 секунды. Затем плавно опускайся на протяжении трех-пяти секунд. Норма - 3 сета по 5 повторов. Паузы между подходами - не более 2 минут.

Статика

В таком же положении (ладони к лицу, грудь у перекладины) зависни на турнике на как можно дольшее время. Следующий подход - согни руки на 90 градусов, и продолжай держаться , поки силы не оставят тебя окончательно.

Гантели

Бери по гантели в каждую руку и приступай. Вес выбирай такой, чтобы за подход мог сделать не менее 15 подъемов. Упражнение выполняй так, чтобы едва не касался пальцами плеч. Для этого нужно закручивать запястья вовнутрь. И еще одно - опускай руки как можно медленнее (5 секунд). С "витками" упражняйся до "не могу". Затем 2 минуты отдыха, и то же упражнение, но уже с просто ровными запястьями.

В завершение

В завершение тренировки для бицепсов: опять по гантели в каждую руку, согни локти, чтобы были под углом 90 градусов и держи их так 30 секунд. И потом опять "витки" до дрожи в руках. Больше не можешь? Просто прижми руки с гантелями к плечам и ходи по квартире (тренажерке). Эффект станет заметен достаточно быстро.

Эти упражнения довольно быстро помогут тебе накачать бицепсы. Также издание "Комментарии" расскажет, как провести эффективную тренировку за 10 минут.


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