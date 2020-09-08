Советы тренера: как быстро и эффективно накачать бицепсы

Решил побыстрее накачать бицепсы? Для этого тебе понадобятся определенные усилия. Главная проблема на самом деле заключается в том, каких именно усилий следует прилагать. Именно поэтому мы позволим себе дать тебе несколько советов от персонального тренера Би Джей Гадора, которые помогут не растратить свою энергию зря. Поможет нам в этом портал mport.

Турник

Тянись к перекладине, поки не коснешься ее грудью. Хватайся за нее ладонями к лицу. Расстояние между ладонями - около 10 сантиметров. Продержись так 2 секунды. Затем плавно опускайся на протяжении трех-пяти секунд. Норма - 3 сета по 5 повторов. Паузы между подходами - не более 2 минут.

Статика

В таком же положении (ладони к лицу, грудь у перекладины) зависни на турнике на как можно дольшее время. Следующий подход - согни руки на 90 градусов, и продолжай держаться , поки силы не оставят тебя окончательно.

Гантели

Бери по гантели в каждую руку и приступай. Вес выбирай такой, чтобы за подход мог сделать не менее 15 подъемов. Упражнение выполняй так, чтобы едва не касался пальцами плеч. Для этого нужно закручивать запястья вовнутрь. И еще одно - опускай руки как можно медленнее (5 секунд). С "витками" упражняйся до "не могу". Затем 2 минуты отдыха, и то же упражнение, но уже с просто ровными запястьями.

В завершение

В завершение тренировки для бицепсов: опять по гантели в каждую руку, согни локти, чтобы были под углом 90 градусов и держи их так 30 секунд. И потом опять "витки" до дрожи в руках. Больше не можешь? Просто прижми руки с гантелями к плечам и ходи по квартире (тренажерке). Эффект станет заметен достаточно быстро.

Эти упражнения довольно быстро помогут тебе накачать бицепсы. Также издание "Комментарии" расскажет, как провести эффективную тренировку за 10 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!