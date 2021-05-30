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Смешные фото котов, которые точно улучшат настроение

Владельцы кошек хорошо знают, что иногда эти животные ведут себя просто ужасно

сегодня, 15:10
Автор:

Ольга Чародий

Котов можно назвать повелителями Сети, ведь всего через минуту они заставляют людей "зависнуть" перед экранами, смеяться, удивляться и стремиться завести питомца.

Смешные фото котов, которые точно улучшат настроение

Люди делятся забавными фото своих любимцев. Фото: maximum.fm

Смешные фото котов, которые точно улучшат настроение - фото 2

А эти фото еще и покажут, что котики не всегда идеальны.

Смешные фото котов, которые точно улучшат настроение - фото 3

На платформе Reddit существует отдельный тег "What's Wrong With Your Cat" ("Что не так с твоим котом"), который способен взбодрить даже самых стойких пессимистов.

Смешные фото котов, которые точно улучшат настроение - фото 4

Как не трудно догадаться из названия, здесь люди делятся забавными фото своих любимцев, которых "подловили" на странном поведении.

Смешные фото котов, которые точно улучшат настроение - фото 5

Владельцы кошек хорошо знают, что иногда эти животные ведут себя просто ужасно, часто они становятся идеальными друзьями, но регулярно поражают своими действиями.


Смешные фото котов, которые точно улучшат настроение - фото 6

Ранее мы сообщали, что кошки — удивительные, грациозные и загадочные существа, обладающие определенным характером, поэтому понять их поведение бывает непросто.

Многие замечали, как эти животные любят "массировать" лапками диван, подушку или человека. Почему они так делают? Эксперты рассказали, что лапки и усы кота — его главные рецепторы, с помощью которых он изучает окружающий мир. На подушечках его лапок размещены разные железы, которые выделяют ферменты, помогающие животному метить территорию.

Но есть и другие интересные причины, по которым кошки "массируют" вещи или своих хозяев, например стрессовые ситуации. Ученые говорят, что таким образом коты могут сбрасывать негативную энергию и расслабляться. Например, после купания или похода к ветеринару.

Порой коты топчут место, одеяло или человека лапками, когда они плохо себя чувствуют или испытывают дискомфорт, а это действие стимулирует выработку эндорфина – гормона счастья. 

Когда домашний питомец приходит, ложится на своего хозяина и начинает "массаж", то таким образом он избавляет вас от отрицательной энергии и лечит существующие недуги. Ученые неоднократно говорили о том, что эти животные оказывают терапевтическое воздействие на здоровье человека.


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Источник: https://www.reddit.com/r/WhatsWrongWithYourCat/
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