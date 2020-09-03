Семейная жизнь после 50: мифы и реальности

Люди часто представляют, каким будет их жизнь в будущем, но нужно иметь в виду, что существующие стереотипы точно не соответствуют действительности. Как пишет 24 канал, существует 7 самых распространенных представлений о жизни семейных пар после 50 лет, которые точно не являются правдой.

Развитие - не для вас

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В любом возрасте вопросы обучения и саморазвития являются актуальными. И в 40 или 50 можно сменить сферу деятельности. Поэтому распространенное мнение, что человек, который уже имеет стабильные семейные отношения и работу, не должен совершенствоваться - это неправда.

Вы уже "прочитанная книга"

Даже прожив в браке несколько десятков лет, можно найти в своей второй половинке что-то неизведанное. Также, новые предпочтения или хобби могут удивить партнера в браке. К примеру, кореянка Чунджа только на пенсии открыла для себя социальные сети. Со своим мужем она записывает забавные видео, которые стали известны миллионам зрителей.

Человек привычки

Люди представляют, что жизнь в пенсионном возрасте - это набор привычек: одна и та же еда, одежда или хобби. Но в любом возрасте человек может стремиться поэкспериментировать и пробовать что-то новое. К примеру, что-то поменять в любимом блюде, или поехать в город, где никогда не бывал.

Спорт остается в прошлом

Конечно, с физиологической точки зрения, тело с годами меняется. Однако есть десятки примеров, когда люди в 50 лет дают такие физические нагрузки, что молодежь себе и не представляет. Так, актриса и певица Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом ежедневно несколько часов проводит в тренажерном зале. А звезде 24 июля исполнился 51 год! Такое семейное хобби, по словам психологов, может только укрепить отношения.

Одеваться надо "по возрасту"

Это еще одни стереотипы о жизни после 50 лет, которые активно разрушают мировые знаменитости. Например, мать Илона Маска - в ее 72 даже не задумывается о старости. Американка одевается в трендовые вещи, от которых в восторге вся молодежь. И если у нее и есть платок, то она точно не прикрывает им седину.

Начинать собственное дело поздно

Многие убеждены, что после 50 лет начать семейное дело - поздно. Но это также распространенный миф! Однако следует учесть все возможные риски и хорошо обсудить этот вопрос с партнером.

Об интимной жизни следует постепенно забыть

Десятки пар, которым исполнилось 50 и более, могут поспорить с этим мифом. Например, голливудская комедия "Клуб "50 оттенков серого" поможет вам убедиться в этом.

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