Семейная жизнь после 50: мифы и реальности

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Дмитрий Симоненко
Люди часто представляют, каким будет их жизнь в будущем, но
нужно иметь в виду, что существующие стереотипы точно не соответствуют
действительности. Как пишет 24 канал, существует 7 самых распространенных
представлений о жизни семейных пар после 50 лет, которые точно не являются правдой.
Развитие - не для вас
Фото: Depositphotos
В любом возрасте вопросы обучения и саморазвития являются
актуальными. И в 40 или 50 можно сменить сферу деятельности. Поэтому
распространенное мнение, что человек, который уже имеет стабильные семейные
отношения и работу, не должен совершенствоваться - это неправда.
Вы уже "прочитанная книга"
Даже прожив в браке несколько десятков лет, можно найти в
своей второй половинке что-то неизведанное. Также, новые предпочтения или хобби
могут удивить партнера в браке. К примеру, кореянка Чунджа только на пенсии открыла
для себя социальные сети. Со своим мужем она записывает забавные видео, которые
стали известны миллионам зрителей.
Человек привычки
Люди представляют, что жизнь в пенсионном возрасте - это
набор привычек: одна и та же еда, одежда или хобби. Но в любом возрасте человек
может стремиться поэкспериментировать и пробовать что-то новое. К примеру, что-то
поменять в любимом блюде, или поехать в город, где никогда не бывал.
Спорт остается в прошлом
Конечно, с физиологической точки зрения, тело с годами
меняется. Однако есть десятки примеров, когда люди в 50 лет дают такие
физические нагрузки, что молодежь себе и не представляет. Так, актриса и певица
Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом ежедневно несколько часов проводит
в тренажерном зале. А звезде 24 июля исполнился 51 год! Такое семейное хобби,
по словам психологов, может только укрепить отношения.
Одеваться надо "по возрасту"
Это еще одни стереотипы о жизни после 50 лет, которые
активно разрушают мировые знаменитости. Например, мать Илона Маска - в ее 72
даже не задумывается о старости. Американка одевается в трендовые вещи, от
которых в восторге вся молодежь. И если у нее и есть платок, то она точно не
прикрывает им седину.
Начинать собственное дело поздно
Многие убеждены, что после 50 лет начать семейное дело -
поздно. Но это также распространенный миф! Однако следует учесть все возможные
риски и хорошо обсудить этот вопрос с партнером.
Об интимной жизни следует постепенно забыть
Десятки пар, которым исполнилось 50 и более, могут поспорить с этим мифом. Например, голливудская комедия "Клуб "50 оттенков серого" поможет вам убедиться в этом.
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