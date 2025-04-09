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Самый глубокий колодец в мире, который вырыли вручную: почти четыре статуи "Родина-мать"

Самый глубокий вручную вырыт колодец в мире: как в Великобритании создали уникальный колодец глубиной почти 392 метра.

сегодня, 16:20
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Slava Kot

В середине 19 века в Великобритании произошло событие, которое до сих пор поражает своей масштабностью и настойчивостью людей. В небольшом городке Вудингдин, был вырыт самый глубокий в мире колодец, созданный полностью вручную. Его глубина достигла почти 392 метров. Этот рекорд не удалось никому 150 лет.

Самый глубокий колодец в мире, который вырыли вручную: почти четыре статуи "Родина-мать"

Колодец. Фото иллюстративное

В 1858 году местные власти приняли решение расширить промышленную школу для трудных подростков в Вудингдине. Наличие собственного источника воды для нового комплекса было критически важно, а доставка воды из других мест оказалась экономически нецелесообразной. Решением стало строительство глубокого Вудингдинского колодца.

Чтобы сократить расходы, к строительным работам были привлечены заключенные из местной исправительной колонии. Работа выполнялась полностью вручную, то есть земля поднималась на поверхность ведрами с помощью лебедок, а стены колодца тщательно выкладывали кирпичом.

Сначала планировалось вырыть колодец глубиной около 122 метров. Однако через два года копания, глубина превысила 134 метра. Инженеры решили расширить поиск и проложили горизонтальные шахты по четырем направлениям, но и это не дало результатов.

Самый глубокий колодец в мире, который вырыли вручную: почти четыре статуи ”Родина-мать” - фото 2

Схема Вудингдинского колодца

Несмотря на сложности, команда продолжала копать в душных, тесных туннелях, освещенных только свечами. Еще два года напряженного труда дали результат. 16 марта 1862 года каменщик, работавший в шахте, заметил подозрительное движение почвы и начал быстро подниматься. Всего за 45 минут колодец заполнился водой.

После четырех лет неутомимого труда Вудингдинский колодец достиг 391,6 метра в глубину и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий колодец в мире, выкопанный вручную. Его глубина составляет почти четыре статуи "Родины-мать", или же 435 стандартных бетонных колец, которые используют для колодцев.

Самый глубокий колодец в мире, который вырыли вручную: почти четыре статуи ”Родина-мать” - фото 3

Сегодня Вудингдинский колодец находится во дворе больницы Наффилда

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что археологи обнаружили 2500-летний колодец с проклятиями.

Также "Комментарии" писали, что Китай готовится пробурить одну из самых глубоких скважин в мире.



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