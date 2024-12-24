Самые удивительные рождественские традиции в мире: от огурца на елке до сожжения дьявола

Рождество – это не только время семейных празднований, подарков и традиционных блюд, но и повод узнать о необычных обычаях в разных уголках мира. В то время как украинский сочельник включает 12 блюд, сено под скатертью, кутью, вертеп и колядование, традиции других стран удивляют настолько, что могут даже показаться вымышленными.

Сожжение дьявола. Фото: Prensa Libre: Kenneth Cruz

Рождественское ведерко KFC в Японии

Для японцев Рождество не является национальным праздником, но это не мешает им иметь собственную традицию – рождественское семейное ведро жареной курицы из сети быстрого питания KFC. Такой сочельник настолько популярен, что заказ нужно делать заранее. Наряду с праздничными представлениями и подарками это один из главных признаков Рождества в Японии.

"El Caganer" из Каталонии

В каталонских вертепах обязательно присутствует фигурка под названием El Caganer, изображающая пастуха, справляющего свои физиологические потребности. Эта традиция имеет символическое значение, ведь считается, что статуэтка приносит здоровье и довольство. Сегодня в продаже можно найти фигурки знаменитостей в этой роли – от Лео Месси до Дональда Трампа.

Крампус в Австрии

В то время как Святой Николай приносит детям подарки, в Австрии, Германии и Венгрии его сопровождает демонообразное существо по имени Крампус. Он наказывает непослушных детей, забирая их в свою корзину. Эта традиция настолько популярна, что в начале декабря улицы заполняют люди, переодетые в образ Крампуса.

Огурец на елке в Германии

Немецкие дети на Рождество ищут украшение в форме огурца, которое прячут среди елочных веток. Тот, кто найдет его первым, получает особый подарок. Происхождение этой традиции остается загадкой, хотя одна из легенд связывает ее с немецким солдатом, избравшим огурец как последнюю пищу во время войны.

Ботинок в Чехии

Чешские женщины, мечтающие выйти замуж, на Рождество бросают через плечо ботинок. Если носок указывает на дверь, значит, свадьба будет уже в следующем году.

Сожжение дьявола в Гватемале

Гватемальцы очищают свои дома перед Рождеством, собирают мусор и формируют огромную кучу на улице, на которую ставят чучело дьявола и поджигают. Этот ритуал называется La Quema del Diablo – сожжение дьявола. Таким образом, люди символически прощаются со всем плохим в прошлом году, оставляя только чистоту и обновление.

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