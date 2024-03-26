Самые дорогие монеты независимой Украины

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Черновалова Кристина
Рынок монет Украины представляет собой уникальное сочетание исторической ценности и инвестиционного потенциала. С момента обретения независимости в 1991 году, Украина выпустила множество монет, некоторые из которых приобрели значительную ценность среди коллекционеров. В этой статье мы представляем десять самых дорогих монет независимой Украины, исследуя их историю, особенности и текущую рыночную стоимость.
Топ-10 самых дорогих монет независимой Украины. Фото с открытых источников
Выпущенная Национальным банком Украины, эта золотая монета является частью серии, посвященной архангелу Михаилу, покровителю Киева. С чеканкой в ограниченном количестве, эти монеты стали предметом охоты среди коллекционеров.
- Год выпуска: 2011
- Тираж: 10 000 экземпляров
- Стоимость: Около $2,000 на вторичном рынке
Эта серебряная монета отмечает важную фигуру в истории Украины, Князя Владимира, который крестил Киевскую Русь. Ограниченный тираж и высокое художественное качество делают ее желанной для коллекционеров.
- Год выпуска: 2015
- Тираж: 5 000 экземпляров
- Стоимость: Около $300-500
К юбилею тысячелетия крещения Киевской Руси была выпущена памятная монета, которая быстро набрала ценность среди нумизматов за счет своей исторической значимости и редкости.
- Год выпуска: 1988 (предварительно, до независимости, но признана по значимости)
- Тираж: Ограничен
- Стоимость: Варьируется из-за редкости, до нескольких тысяч долларов
Эта монета посвящена одному из самых известных гетманов Украины, Петру Конашевичу-Сагайдачному. Ее выпуск ограничен, что делает монету особенно ценной для коллекционеров.
- Год выпуска: 2001
- Тираж: 30 000 экземпляров
- Стоимость: Около $100-150
Серия монет "Украинская писанка" представляет собой уникальное сочетание национальной культуры и нумизматики. Выпускаемые в ограниченном количестве, эти цветные монеты пользуются большим спросом.
- Год выпуска: Разные годы, начиная с 2016
- Тираж: Варьируется в зависимости от выпуска
- Стоимость: От $50 до нескольких сотен долларов для редких экземпляров
Памятная монета, посвященная героическому сопротивлению украинских студентов во время Битвы под Крутами, занимает особое место среди коллекционеров за ёё историческую значимость и ограниченный выпуск.
- Год выпуска: 2018
- Тираж: 30 000 экземпляров
- Стоимость: Около $50-100
Монета, выпущенная в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине, является одной из самых трогательных и значимых в коллекции. С высоким спросом среди коллекционеров, эта монета не только ценность с точки зрения инвестиций, но и мощный исторический символ.
- Год выпуска: 1999
- Тираж: 50 000 экземпляров
- Стоимость: Около $30-70
К чемпионату Европы по футболу 2012 года, который проходил в Украине и Польше, была выпущена серия монет. Спортивные монеты, особенно те, что отмечают значимые события, часто приобретают дополнительную ценность.
- Год выпуска: 2012
- Тираж: Различается в зависимости от номинала
- Стоимость: От $20 для обычных выпусков до нескольких сотен для редких и золотых монет
Монета, посвященная одной из самых престижных украинских литературных наград, выпущена в ограниченном количестве. Она отличается не только своим значением для культуры, но и высокой художественной проработкой.
- Год выпуска: 2001
- Тираж: 30 000 экземпляров
- Стоимость: Около $100-200
Юбилейная монета, выпущенная в честь двадцатилетия введения украинской гривны, символизирует стабильность и развитие экономики страны. Ограниченный тираж и юбилейный статус делают эту монету желанной для коллекционеров.
- Год выпуска: 1996
- Тираж: Неизвестен, множество вариантов выпуска
- Стоимость: Варьируется в зависимости от типа и редкости, от нескольких долларов для более общих до сотен долларов за редкие экземпляры
Коллекционирование монет — это не только хобби, но и способ инвестировать в предметы с исторической и культурной ценностью. Монеты независимой Украины представляют собой уникальное сочетание истории, искусства и национального духа. Среди них можно найти как монеты, посвященные значимым историческим событиям, так и те, что отражают культурные традиции и достижения нации
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