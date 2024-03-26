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Самые дорогие монеты независимой Украины

Топ-10 самых дорогих монет независимой Украины

сегодня, 13:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Рынок монет Украины представляет собой уникальное сочетание исторической ценности и инвестиционного потенциала. С момента обретения независимости в 1991 году, Украина выпустила множество монет, некоторые из которых приобрели значительную ценность среди коллекционеров. В этой статье мы представляем десять самых дорогих монет независимой Украины, исследуя их историю, особенности и текущую рыночную стоимость.

Самые дорогие монеты независимой Украины

Топ-10 самых дорогих монет независимой Украины. Фото с открытых источников

Топ-10 самых дорогих монет независимой Украины

1. Золотая монета "Архангел Михаил"

Выпущенная Национальным банком Украины, эта золотая монета является частью серии, посвященной архангелу Михаилу, покровителю Киева. С чеканкой в ограниченном количестве, эти монеты стали предметом охоты среди коллекционеров.

-  Год выпуска: 2011

- Тираж: 10 000 экземпляров

- Стоимость: Около $2,000 на вторичном рынке

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 2

2. "Князь Владимир Великий"

Эта серебряная монета отмечает важную фигуру в истории Украины, Князя Владимира, который крестил Киевскую Русь. Ограниченный тираж и высокое художественное качество делают ее желанной для коллекционеров.

- Год выпуска: 2015

- Тираж: 5 000 экземпляров

- Стоимость: Около $300-500

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 3

3. "Тысячелетие Крещения Киевской Руси"

К юбилею тысячелетия крещения Киевской Руси была выпущена памятная монета, которая быстро набрала ценность среди нумизматов за счет своей исторической значимости и редкости.

- Год выпуска: 1988 (предварительно, до независимости, но признана по значимости)

- Тираж: Ограничен

- Стоимость: Варьируется из-за редкости, до нескольких тысяч долларов 

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 4

4. "Гетьман Сагайдачный"

Эта монета посвящена одному из самых известных гетманов Украины, Петру Конашевичу-Сагайдачному. Ее выпуск ограничен, что делает монету особенно ценной для коллекционеров.

- Год выпуска: 2001

- Тираж: 30 000 экземпляров

- Стоимость: Около $100-150

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 5

5. "Украинская писанка"

Серия монет "Украинская писанка" представляет собой уникальное сочетание национальной культуры и нумизматики. Выпускаемые в ограниченном количестве, эти цветные монеты пользуются большим спросом.

- Год выпуска: Разные годы, начиная с 2016

- Тираж: Варьируется в зависимости от выпуска

- Стоимость: От $50 до нескольких сотен долларов для редких экземпляров 

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 6

6. "Битва под Крутами"

Памятная монета, посвященная героическому сопротивлению украинских студентов во время Битвы под Крутами, занимает особое место среди коллекционеров за ёё историческую значимость и ограниченный выпуск.

- Год выпуска: 2018

- Тираж: 30 000 экземпляров

- Стоимость: Около $50-100

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 7

7. "Великий голодомор"

Монета, выпущенная в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине, является одной из самых трогательных и значимых в коллекции. С высоким спросом среди коллекционеров, эта монета не только ценность с точки зрения инвестиций, но и мощный исторический символ.

- Год выпуска: 1999

- Тираж: 50 000 экземпляров

- Стоимость: Около $30-70

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 8

8. "Евро-2012"

К чемпионату Европы по футболу 2012 года, который проходил в Украине и Польше, была выпущена серия монет. Спортивные монеты, особенно те, что отмечают значимые события, часто приобретают дополнительную ценность.

- Год выпуска: 2012

- Тираж: Различается в зависимости от номинала

- Стоимость: От $20 для обычных выпусков до нескольких сотен для редких и золотых монет

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 9

9. "Шевченковская премия"

Монета, посвященная одной из самых престижных украинских литературных наград, выпущена в ограниченном количестве. Она отличается не только своим значением для культуры, но и высокой художественной проработкой.

- Год выпуска: 2001

- Тираж: 30 000 экземпляров

- Стоимость: Около $100-200

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 10

10. "Украинская гривна — 20 лет"

Юбилейная монета, выпущенная в честь двадцатилетия введения украинской гривны, символизирует стабильность и развитие экономики страны. Ограниченный тираж и юбилейный статус делают эту монету желанной для коллекционеров.

- Год выпуска: 1996

- Тираж: Неизвестен, множество вариантов выпуска

- Стоимость: Варьируется в зависимости от типа и редкости, от нескольких долларов для более общих до сотен долларов за редкие экземпляры

Самые дорогие монеты независимой Украины - фото 11

Коллекционирование монет — это не только хобби, но и способ инвестировать в предметы с исторической и культурной ценностью. Монеты независимой Украины представляют собой уникальное сочетание истории, искусства и национального духа. Среди них можно найти как монеты, посвященные значимым историческим событиям, так и те, что отражают культурные традиции и достижения нации



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