Самые дорогие монеты независимой Украины

Рынок монет Украины представляет собой уникальное сочетание исторической ценности и инвестиционного потенциала. С момента обретения независимости в 1991 году, Украина выпустила множество монет, некоторые из которых приобрели значительную ценность среди коллекционеров. В этой статье мы представляем десять самых дорогих монет независимой Украины, исследуя их историю, особенности и текущую рыночную стоимость.

Топ-10 самых дорогих монет независимой Украины. Фото с открытых источников

Топ-10 самых дорогих монет независимой Украины

1. Золотая монета "Архангел Михаил"

Выпущенная Национальным банком Украины, эта золотая монета является частью серии, посвященной архангелу Михаилу, покровителю Киева. С чеканкой в ограниченном количестве, эти монеты стали предметом охоты среди коллекционеров.

- Год выпуска: 2011

- Тираж: 10 000 экземпляров

- Стоимость: Около $2,000 на вторичном рынке





2. "Князь Владимир Великий"

Эта серебряная монета отмечает важную фигуру в истории Украины, Князя Владимира, который крестил Киевскую Русь. Ограниченный тираж и высокое художественное качество делают ее желанной для коллекционеров.

- Год выпуска: 2015

- Тираж: 5 000 экземпляров

- Стоимость: Около $300-500





3. "Тысячелетие Крещения Киевской Руси"

К юбилею тысячелетия крещения Киевской Руси была выпущена памятная монета, которая быстро набрала ценность среди нумизматов за счет своей исторической значимости и редкости.

- Год выпуска: 1988 (предварительно, до независимости, но признана по значимости)

- Тираж: Ограничен

- Стоимость: Варьируется из-за редкости, до нескольких тысяч долларов





4. "Гетьман Сагайдачный"

Эта монета посвящена одному из самых известных гетманов Украины, Петру Конашевичу-Сагайдачному. Ее выпуск ограничен, что делает монету особенно ценной для коллекционеров.

- Год выпуска: 2001

- Тираж: 30 000 экземпляров

- Стоимость: Около $100-150





5. "Украинская писанка"

Серия монет "Украинская писанка" представляет собой уникальное сочетание национальной культуры и нумизматики. Выпускаемые в ограниченном количестве, эти цветные монеты пользуются большим спросом.

- Год выпуска: Разные годы, начиная с 2016

- Тираж: Варьируется в зависимости от выпуска

- Стоимость: От $50 до нескольких сотен долларов для редких экземпляров





6. "Битва под Крутами"

Памятная монета, посвященная героическому сопротивлению украинских студентов во время Битвы под Крутами, занимает особое место среди коллекционеров за ёё историческую значимость и ограниченный выпуск.

- Год выпуска: 2018

- Тираж: 30 000 экземпляров

- Стоимость: Около $50-100





7. "Великий голодомор"

Монета, выпущенная в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине, является одной из самых трогательных и значимых в коллекции. С высоким спросом среди коллекционеров, эта монета не только ценность с точки зрения инвестиций, но и мощный исторический символ.

- Год выпуска: 1999

- Тираж: 50 000 экземпляров

- Стоимость: Около $30-70





8. "Евро-2012"

К чемпионату Европы по футболу 2012 года, который проходил в Украине и Польше, была выпущена серия монет. Спортивные монеты, особенно те, что отмечают значимые события, часто приобретают дополнительную ценность.

- Год выпуска: 2012

- Тираж: Различается в зависимости от номинала

- Стоимость: От $20 для обычных выпусков до нескольких сотен для редких и золотых монет





9. "Шевченковская премия"

Монета, посвященная одной из самых престижных украинских литературных наград, выпущена в ограниченном количестве. Она отличается не только своим значением для культуры, но и высокой художественной проработкой.

- Год выпуска: 2001

- Тираж: 30 000 экземпляров

- Стоимость: Около $100-200





10. "Украинская гривна — 20 лет"

Юбилейная монета, выпущенная в честь двадцатилетия введения украинской гривны, символизирует стабильность и развитие экономики страны. Ограниченный тираж и юбилейный статус делают эту монету желанной для коллекционеров.

- Год выпуска: 1996

- Тираж: Неизвестен, множество вариантов выпуска

- Стоимость: Варьируется в зависимости от типа и редкости, от нескольких долларов для более общих до сотен долларов за редкие экземпляры





Коллекционирование монет — это не только хобби, но и способ инвестировать в предметы с исторической и культурной ценностью. Монеты независимой Украины представляют собой уникальное сочетание истории, искусства и национального духа. Среди них можно найти как монеты, посвященные значимым историческим событиям, так и те, что отражают культурные традиции и достижения нации