Рейтинг стран по уровню IQ: что не так с результатом Украины

Согласно рейтингу стран на портале International IQ Test Украина заняла последнее место в Европе по уровню коэффициента интеллекта. Она оказалась на 78 месте из 126 стран мира с результатом 95,38 балла. Однако реально ли такой результат соответствует действительности и уровень интеллекта у украинцев ниже чем у европейцев?

Почему Украина так низка в рейтинге стран по уровню интеллекта. Фото из открытых источников

Портал The International IQ Test – это коммерческая онлайн-платформа, которая позволяет всем желающим пройти тест на IQ. Впоследствии результаты добровольцев формируют "национальный" рейтинг стран. По его данным, Украина якобы имеет самый низкий уровень интеллекта в Европе – всего 95,38 балла. В общемировом списке Украина занимает 78 место из 126.

Однако, по словам исследователей аналитической платформы "Вокс Украина", рейтинг этого ресурса не выдерживает никакой научной критики.

"Это фейк. Рейтинг этого портала не отвечает критериям качества, ведь формируется только на основе оценок пользователей, которые можно накрутить", – указывает ресурс.

Выяснилось, что пользователь сам может выбирать страну, за которую ему проходить тест на IQ. То есть любой может пройти тест ай кью и указать, что он из Украины, даже если это неправда. Кроме того, один пользователь может проходить тест неограниченное количество раз, что открывает широкое поле для манипуляций.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что у рейтинга есть все признаки целенаправленной дискредитации со стороны России.

"Это тоже часть российской пропагандистской машины, направленной на дискредитацию украинцев. Оказалось, что от имени украинцев тест проходили тысячи российских бот-аккаунтов, которые намеренно занижали результаты и обрушили общий уровень участников из Украины", — считает Цаплиенко.

Это заметно на смене места россиян. В 2023 году Россия находилась на 26 месте в рейтинге стран по уровню IQ, а в 2025 году резко оказалась на 6 месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили зависимость алкоголизма от уровня коэффициента интеллекта в школе.

Также "Комментарии" писали, что найден человек с самым высоким уровнем IQ в мире.