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Раритетные монеты Украины: какие из них стоят целое состояние

Список ценных украинских монет за которые нумизматы готовы отдать целое состояние

сегодня, 18:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире коллекционирования монет, или нумизматики, Украина занимает особое место благодаря своему богатому и разнообразному ассортименту раритетных и ценных монет. Эти монеты не только являются важной частью национальной истории и культуры, но и могут принести значительный доход при их продаже. Рассмотрим наиболее значимые из них, которые заинтересуют как опытных коллекционеров, так и начинающих нумизматов.
Одной из самых ценных монет среди коллекционеров является юбилейная монета, выпущенная в честь 10-летия независимости Украины в 2001 году. Эта монета изготовлена из чистого золота, и её стоимость на сегодняшний день может достигать нескольких тысяч долларов в зависимости от состояния и редкости.

Раритетные монеты Украины: какие из них стоят целое состояние

Какие украинские монеты имеют ценность?

Раритетные монеты Украины: какие из них стоят целое состояние - фото 2


Не менее привлекательны для коллекционеров являются монеты небольшими тиражами, такие как серебряная монета "Князь Ярослав Мудрый", выпущенная в 1997 году. Её тираж составил всего 3 тысячи экземпляров, что делает её особенно ценной на рынке.

Раритетные монеты Украины: какие из них стоят целое состояние - фото 3
Также стоит упомянуть монету "Архангел Михаил" номиналом в 20 гривен, изготовленную из чистого золота. Выпускаясь ежегодно с 2011 года, каждая монета этой серии обладает уникальным дизайном и ограниченным тиражом, что повышает её коллекционную и инвестиционную стоимость.

Раритетные монеты Украины: какие из них стоят целое состояние - фото 4
Интересны для коллекционеров и монеты малыми тиражами из недрагоценных металлов, такие как "Чернобыльская катастрофа" номиналом 5 гривен, выпущенная в 1996 году. Несмотря на свой номинал и материал, ограниченный выпуск и историческая значимость делают эту монету весьма ценной.

Раритетные монеты Украины: какие из них стоят целое состояние - фото 5
Стоит отметить, что ценность монеты зависит не только от её материала, тиража и исторической значимости, но и от состояния. Монеты, сохраненные в идеальном состоянии без царапин и потемнений, как правило, ценятся выше.



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