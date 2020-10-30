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Пять привычек, которые делают нас умнее

Благодаря этим привычкам мы развиваемся и становимся лучше

сегодня, 15:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек должен заниматься саморазвитием, чтобы изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону. Полученные знания и опыт открывают нам двери к новым возможностям и личностному росту. Но что нужно делать? Издание Elle поделилось списком привычек, которые помогают развивать интеллект.

Пять привычек, которые делают нас умнее

Читайте как можно больше

Пожалуй, каждый знает о пользе чтения. И речь идет не о чтении ленты Instagram или Facebook, а о серьезных книгах, познавательных журналах и т.д. Старайтесь читать каждый день, хотя бы по одной главе, и ваш интеллект будет обогащаться. 

Уделяйте время размышлениям

Мы все легко отвлекаемся от одной вещи к другой, не разобравшись как следует в истинной сути поступившей информации. Привыкайте брать паузы на обдумывание приобретенного знания, это важная часть процесса обучения.

Тренируйте не только ум, но и тело

Помимо развития интеллектуальных способностей, позаботьтесь еще о своем здоровье и теле. Придерживайтесь правильного питания и регулярно занимайтесь спортом, ведь мозг и тело всегда работают в тесном взаимодействии.  

Дисциплинируйте себя, чтобы стать продуктивнее

Не развивайте в себе привычку откладывать свои дела "на завтра", приучите себя к дисциплине и организованности, тогда ваши дела будут идти более продуктивно. 

Придумывайте новые идеи

Заведите себе блокнот и записывайте туда любые идеи, которые приходят вам в голову. Дайте волю фантазии, ведь творчество вдохновляет мыслить по-другому. Делайте это каждый день, а потом просматривайте свои идеи, дополняйте их, редактируйте, чтобы однажды воплотить их в реальность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие полезные привычки помогают укрепить иммунитет.


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