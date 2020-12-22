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Пять новых слов, значение которых вы можете не знать

Поначалу сложно понять, что скрывается за новым словом

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Современный мир стремительно меняется, появляются новые явления, старые формы поведения трансформируются и возникают новые термины, смысл которых не всем удается уловить правильно. Представляем подборку слов, которые вы могли часто слышать, но не понимать их значение. 

Пять новых слов, значение которых вы можете не знать

значение каких слов вы можете не знать (фото из открытых источников)

Аутфит

Наверное, вы уже неоднократно слышали это слово, его часто используют в модном мире. Переводится оно как "наряд", "экипировка" и означает полный комплекс одежды, включающий аксессуары, обувь, основной комплект образа и т. д. 

Вайб

Это сленговое слово, которое часто употребляют в молодежных кругах. "Vibe" — это эмоциональное состояние, настроение, которое возникает при общении с кем-то либо характер какого-нибудь места, ситуации. 

Абьюз

Слово "абьюз" переводится как "злоупотребление", в обществе его употребляют, когда хотят сказать о насилии в широком смысле, но внутри близких отношений. Это психологическое давление, токсичность, манипуляция, угроза физического воздействия над человеком. 

Флюидность

Это слово имеет несколько значений, например, "гибкий", "неустойчивый" или "изменчивый". В современном языке флюидностью обозначают размывание гендерных границ. В это понятие входит как изменение социальных ролей мужчин и женщин, так и гибкое отношение к определению собственного пола.

Эйджизм

Это слово обозначает дискриминацию человека на основании его возраста. Она может применяться в разных формах, включая предвзятое отношение или дискриминационную практику, способствующие закреплению стереотипных представлений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский словарь Collins назвал слово 2020 года.


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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-kultura/mural-heritazh-i-esche-13-slov-iz-leksikona-cheloveka-kotoryj-sledit-za-trendami-2334715/
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