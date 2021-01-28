Пять любопытных фактов о еде, о которых вы даже не догадывались

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
31904.16
ETH/USD
1338.14
LTC/USD
131.17
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Одна из лучших вещей — это собирать
всевозможные случайные знания и мелочи на протяжении всей жизни. Различные
мелкие факты могут иногда помочь вам поддержать
разговор или же скрасить неловкую паузу.
Интересные факты, связанные с едой - фото: из открытых источников
В этой статье мы расскажем вам о
пяти любопытных фактах, связанных с различной едой. О них вы, скорее всего, еще
не знали.
1. Вы теряете до 30 процентов своих
вкусовых рецепторов во время полета
Высота в самолете может отрицательно сказаться на нашей способности ощущать вкус. Согласно исследованию 2010 года, проведенному Немецким институтом строительной физики им. Фраунгофера, низкое давление на большой высоте снижает чувствительность вкусовых рецепторов человека к сладкой и соленой пище примерно на 30 процентов.
2. Мускатный орех может быть
смертельно ядовитым
Немного мускатного ореха в
каком-нибудь сладком блюде может придать ему дополнительный вкус и приятный
пряный запах. Однако слишком много мускатного ореха может быть токсичным.
Две-три чайные ложки этого ингредиента в сухом виде могут вызвать галлюцинации,
судороги, боль, тошноту и паранойю, которые могут длиться несколько дней.
Фактические смертельные случаи редки, но они случались.
3. Женщин привлекает аромат лакричных конфет и огурца Good & Plenty
В 2005 году Фонд исследований
запаха и вкуса выяснил, что наиболее привлекательным запахом для женщин были
лакричные конфеты марки Good & Plenty в сочетании с огурцами. Практически
такой же эффект имел запах бананово-орехового хлеба.
4. Сладкую вату создал дантист
В 1897 году стоматолог Вильям Моррисон и Джон Вартон изобрели машину для
производства сахарной ваты. Дантист, несомненно, помог другим в его профессии
продолжать привлекать множество клиентов, ведь
эта сладость очень вредна для зубов.
5. Понятия "грушевый сидр" не существует
"Сидр" — это алкогольный напиток, приготовленный из сброженных яблок, и только яблок. Алкогольные напитки можно делать из груш, но этот напиток известен как "perry". Напиток был популярен в Англии на протяжении веков, но во второй половине двадцатого века он потерял популярность.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, чем полезны объятия и фактах о них, которые вы можете не знать, а также о том, что сыр бри защищает от рака кожи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости