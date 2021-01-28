Пять любопытных фактов о еде, о которых вы даже не догадывались

Одна из лучших вещей — это собирать всевозможные случайные знания и мелочи на протяжении всей жизни. Различные мелкие факты могут иногда помочь вам поддержать разговор или же скрасить неловкую паузу.

Интересные факты, связанные с едой - фото: из открытых источников

В этой статье мы расскажем вам о пяти любопытных фактах, связанных с различной едой. О них вы, скорее всего, еще не знали.

1. Вы теряете до 30 процентов своих вкусовых рецепторов во время полета

Высота в самолете может отрицательно сказаться на нашей способности ощущать вкус. Согласно исследованию 2010 года, проведенному Немецким институтом строительной физики им. Фраунгофера, низкое давление на большой высоте снижает чувствительность вкусовых рецепторов человека к сладкой и соленой пище примерно на 30 процентов.

2. Мускатный орех может быть смертельно ядовитым

Немного мускатного ореха в каком-нибудь сладком блюде может придать ему дополнительный вкус и приятный пряный запах. Однако слишком много мускатного ореха может быть токсичным. Две-три чайные ложки этого ингредиента в сухом виде могут вызвать галлюцинации, судороги, боль, тошноту и паранойю, которые могут длиться несколько дней. Фактические смертельные случаи редки, но они случались.

3. Женщин привлекает аромат лакричных конфет и огурца Good & Plenty

В 2005 году Фонд исследований запаха и вкуса выяснил, что наиболее привлекательным запахом для женщин были лакричные конфеты марки Good & Plenty в сочетании с огурцами. Практически такой же эффект имел запах бананово-орехового хлеба.

4. Сладкую вату создал дантист

В 1897 году стоматолог Вильям Моррисон и Джон Вартон изобрели машину для производства сахарной ваты. Дантист, несомненно, помог другим в его профессии продолжать привлекать множество клиентов, ведь эта сладость очень вредна для зубов.

5. Понятия "грушевый сидр" не существует

"Сидр" — это алкогольный напиток, приготовленный из сброженных яблок, и только яблок. Алкогольные напитки можно делать из груш, но этот напиток известен как "perry". Напиток был популярен в Англии на протяжении веков, но во второй половине двадцатого века он потерял популярность.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, чем полезны объятия и фактах о них, которые вы можете не знать, а также о том, что сыр бри защищает от рака кожи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!