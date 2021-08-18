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Преображение Господне: что запрещено делать на Яблочный Спас

На Яблочный Спас категорически запрещалось пропускать праздничную службу в церкви

сегодня, 01:48
Автор:

Ольга Чародий

19 августа христиане восточного обряда отмечают Преображение Господне. Это один из важнейших праздников в августе. В народных традициях этот день закрепился под названием Второй Спас или Яблочный Спас.

Преображение Господне: что запрещено делать на Яблочный Спас

Яблоки ( фото из открытых источников)

В храмах на праздник Преображения вспоминают эпизод из Писания о том, как Иисус с тремя учениками пришли на гору Фавор и там слышали голос Бога-Отца, видели пророков Моисея и Илию. При этом лицо Спасителя стало подобным солнцу, а одежды — белыми и сияющими.

В традиционной украинской культуре Яблочный Спас — это день, когда угощаются первым сбором яблок, благодарят за хороший урожай и устраивают по этому поводу семейные празднования. На Яблочный Спас категорически запрещалось пропускать праздничную службу в церкви. В храм шли всей семьей и несли святить угощения. В одну корзинку складывали яблоки, груши, виноград, в другую — хлеб из зерна нового урожая, колосья, собранные целебные растения. Сложилась традиция, что до освящения в церкви яблоки не едят, и даже касаться их без нужды не следует. Собирать плоды поручалось младшим детям, которые еще чисты душой. Особенно строго порицались женщины, не утерпевшие и полакомившиеся запретным плодом до праздника.

На Яблочный Спас было принято оставлять часть принесенных даров храму, а еще часть раздавать малоимущим. Те, кто игнорировал неписанное правило, и уносил из церкви полные корзины яств, надолго получали клеймо скупцов, с которыми лучше не иметь дела.

 Напомним, Яблочный Спас — это скорее народное название. Именно в этот день люди издавна приносили в храмы освящать новый урожай, а его главным символом и атрибутом стали яблоки. Одна из народных примет так и гласит — 19 августа обязательно нужно загадать желание и съесть освященное яблоко с медом. 



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Источник: https://ukrainenews.fakty.ua/
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