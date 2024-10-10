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Почему осенью листья меняют цвет

Какие причины изменения цвета листьев осенью.

сегодня, 15:22
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Автор:
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Slava Kot

Осень — это время изменений в природе, когда деревья теряют свои зеленые листья, уступая место ярким красным, оранжевым, желтым и фиолетовым оттенкам. Но, почему осенью листья меняют цвет.

Почему осенью листья меняют цвет

Почему листья меняют цвет. Фото из открытых источников

Главную роль в изменении цвета листьев играет пигмент хлорофилл, который придает ему зеленый цвет и отвечает за процесс фотосинтеза — выработка энергии из солнечного света. Однако с наступлением осени дни становятся короче, а температура снижается, что сигнализирует о приближении зимы. Чтобы сохранить энергию, деревья в умеренных климатических зонах начинают подготовку к зимнему покою, постепенно сбрасывая листья.

Первым этапом этого процесса является разрушение хлорофилла. Когда он исчезает, другие пигменты – каротиноиды, отвечающие за желтые и оранжевые цвета, – становятся заметными. У некоторых видов деревьев, например, кленов, появляются пигменты антоцианы, придающие листьям насыщенных красных и фиолетовых оттенков.

В конце концов все листья опадают, и растение переходит в состояние покоя на долгие зимние месяцы. Таким образом, осенние изменения – это не только красивое природное событие, но и важный механизм выживания растений в суровые холодные месяцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему у деревьев опадают листья осенью. Как оказалось, это естественный процесс, который помогает деревьям сохранить энергию и выжить в холодное время года.

Также "Комментарии" писали о том, когда начинается осеннее похолодание и какая будет погода в Украине. По словам синоптика, метеорологический переход от лета к осени фиксируют, когда среднесуточная температура снижается до 15°C и удерживается на этом уровне в течение нескольких дней подряд.



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