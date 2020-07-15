Не падай духом: как устоять после очередной неудачи

Мотивационные статьи рассказывают нам о том, как достичь успеха. Но намного меньше таких, которые смогут доходчиво объяснить, как вести себя, если потерпел поражение. Сегодня, с помощью портала mport, мы расскажем, какие шаги тебе следует предпринять, если ты чувствуешь, что вот-вот сломаешься под грузом неудач.

Эго



Постоянно уверять самого себя в том, что ты талантлив, неотразим и лучше всех – это устаревшая методика. Если считаешь, что все делаешь правильно, а коллеги и руководство говорят обратное, то тебе стоит об этом подумать. Будет лучше, если ты обратишься за советом к близкому другу. Проси его реально оценить ситуацию и помочь разобраться. Психолог Макр Хекстер уверен, что это поможет решить проблему.

Самоконтроль



Не позволяй азарту затмить твои глаза. Это не призыв против казино и карт, а совет рационально оценивать ситуацию. "Если вклад превышает сомнительный результат – остановись" - говорит Дэвид Перди, глава политики развития Института менеджмента и управления. Чтобы добиться успеха, тебе необходимо выключить эмоции и посмотреть на ситуацию с позиции стороннего человека. Это поможет оценить шансы на победу.

Качалка для мозга

Мышление тоже можно развивать. Для этого нужно заниматься ментальными упражнениями. Так считает Кэрол Двек, психолог Стэнфордского университета. Сегодня существует целая качалка для мозга, которая поможет увеличить IQ. Если ты думаешь, что зашел в тупик – то глубоко ошибаешься. Всегда есть выход. Развивай мышление.

Главное, если ты потерпел неудачу, не падать духом и после каждого падения подниматься снова. Также издание "Комментарии" расскажет, какие главные признаки рационального мышления.

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