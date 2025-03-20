Названы области мозга, способствующие запоминанию слов

Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что уменьшение объемов передней и боковой частей мозга — в частности, префронтальной, височной и поясной коры, а также гиппокампа — затрудняет процесс запоминания слов. Эти результаты были опубликованы в журнале Brain Communications.

Фото: из открытых источников

В исследовании принимали участие 84 пациента с височной эпилепсией и склерозом гиппокампа, заболеванием, которое нарушает память из-за повреждения определенных участков мозга. Также были включены 43 здоровых добровольца. Все участники прошли тесты на вербальную память, а также с помощью МТР-сканирования были измерены размеры и форма разных частей мозга. Особое внимание было уделено коре головного мозга и некоторым частям гиппокампа, играющего ключевую роль в обучении, запоминании и ориентации в пространстве.

Исследование показало, что уменьшение размеров префронтальной, височной и поясной коры, а также гиппокампа связано с ухудшением способности запоминать слова.

Это открытие позволит глубже понять механизмы работы человеческого мозга и станет основой для разработки не ухудшающих память методов нейрохирургических операций.

Ранее портал "Комментарии" писал, что наш мозг – это настоящий "двигатель" нашего организма. Он составляет всего 2% от массы тела, но потребляет до 20% всей энергии. Для его эффективной работы нужны полезные жиры, витамины и минералы, однако современный рацион часто наполнен вредными продуктами, которые могут усугублять память, концентрацию и даже повышать риск серьезных заболеваний.