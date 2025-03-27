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На Земле появится новый океан в результате раскола Африки

Когда этот процесс завершится, Сомалийская плита отделится от Нубийской, и это длится уже около 25 миллионов лет.

27 марта 2025, 15:25
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Клименко Елена

Африка постепенно разделяется на две части, и этот процесс, по прогнозам ученых, будет длиться миллионы лет. В результате восточная часть континента обособится, образуя новый океан.

На Земле появится новый океан в результате раскола Африки

Фото: из открытых источников

Как сообщает IFLScience, наша планета является большим "пазлом" из тектонических плит, постоянно двигающихся через расплавленную мантию Земли. Это движение влечет за собой горы, землетрясения и даже разрывы континентов.

Раскол Африки происходит в пределах Восточноафриканской рифтовой системы (EARS), которая является одной из самых больших в мире. Она простирается на тысячи километров, проходя через страны, такие как Эфиопия, Кения, ДР Конго и Уганда.

Когда этот процесс завершится, Сомалийская плита отделится от Нубийской, и это длится уже около 25 миллионов лет.

В 2018 году у Кении появилась большая трещина, вызвавшая немало споров среди геологов. Некоторые ученые предполагают, что это результат эрозии, а не глубинных тектонических изменений. Однако это напомнило всему миру, что континенты не статические — они постоянно меняются.

Лусия Перес Диас, эксперт по динамике разломов, подчеркивает, что этот процесс, хотя и будет чрезвычайно медленным, неизбежен. Она отмечает, что в результате этой разрывной динамики Африка в результате будет разделена на два отдельных континента. Она предупреждает, что такие изменения продлятся миллионы лет, поэтому современные люди не смогут увидеть результат этого разделения, однако будущие поколения станут свидетелями того, как географическая карта мира меняется.

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Источник: https://www.iflscience.com/why-is-africa-splitting-in-two-76496
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