"Люди это чувствуют мгновенно": 7 признаков, что у вас очень сильная энергетика

Иногда бывает так, что человек только заходит в комнату и атмосфера мгновенно меняется. Кто начинает чувствовать покой, а кто странное волнение. Эзотерики убеждены, что это может быть проявлением сильной личной энергетики .
Эзотерики назвали главные признаки человека с мощной энергетикой
По их словам, каждый человек имеет собственное энергетическое поле, но у некоторых оно настолько мощное, что влияет на людей и происходящее вокруг.
Существует несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что у вас сильная энергетика .
Если незнакомые люди легко начинают рассказывать вам свои истории, проблемы или секреты, это может являться признаком сильной энергетики.
Эзотерики объясняют это тем, что люди интуитивно ощущают безопасность рядом с вами .
Люди с сильной энергетикой часто обладают хорошо развитой интуицией.
Они могут чувствовать, когда человек расстроен, раздражен или скрывает эмоции.
Иногда даже без слов ясно, что происходит с человеком рядом.
Рядом с вами люди либо успокаиваются, либо нервничают
Сильная энергетика может действовать по-разному.
Одни люди рядом с вами испытывают спокойствие и доверие , другие могут чувствовать непонятное напряжение.
Эзотерики полагают, что это естественная реакция на мощное энергетическое поле.
Вы часто чувствуете, что что-то произойдет, и это сбывается.
Люди с мощной энергетикой нередко имеют обостренное внутреннее чувство правильных решений .
Иногда они принимают решение, которое кажется нелогичным, но в результате оно оказывается верным.
Эзотерики часто обращают внимание на одну интересную деталь.
Животные и маленькие дети очень чувствительно реагируют на энергетику человека .
Если они легко идут к вам, не боятся и ведут себя спокойно – это может являться признаком гармоничного энергетического поля.
Люди с сильной энергетикой часто обладают высоким уровнем внутренней энергии .
Они могут много работать, быстро восстанавливаться после затруднений и оставаться активными даже в сложные периоды.
Их энергия буквально "заряжает" других.
Еще один характерный признак – странные совпадения.
В жизни таких людей часто происходят неожиданные знакомства, возможности или судьбоносные события .
Эзотерики считают, что сильная энергетика может притягивать ситуации, помогающие человеку двигаться вперед.
Специалисты отмечают: сильная энергетика – это не мистика и не сверхъестественная сила.
Это сочетание внутренней уверенности, эмоциональной стабильности, интуиции и жизненной силы , делающих человека заметным и влиятельным в любой среде.
