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5 причин пить чай каркаде ежедневно

Каркаде повышает иммунитет и сопротивляемость организма к простудным заболеваниям

сегодня, 01:45
Автор:

Ольга Чародий

Чай каркаде, который делают  из сушеных прицветников цветков гибискуса, имеет 4 очень полезных свойства.

5 причин пить чай каркаде ежедневно

Чай каркаде. Фото: life.nv.ua

1.      Каркаде улучшает работу сердца и сердечно-сосудистой системы. В лепестках растения  содержатся  антоцианы, которые  способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, регулируя их проницаемость. Однако каркаде не стоит пить гиппотоникам,  поскольку он  значительно снижает АД.

2.      Чай  каркаде  благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и печени, способствует лучшей выработке желчи и обладает антибактериальным действием.

3.      Каркаде повышает иммунитет и сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.

 4. Детокс. Каркаде обладает мягким слабительным эффектом и при его употреблении   улучшается пищеварение и нормализуется "стул".

Напомним, травяной чай ярко-красного цвета давно полюбили не только за приятный кисло-сладкий вкус, но и за уникальные свойства, которыми он владеет. В древние времена его считали напитком для избранных. Чем же так полезен каркаде? Этот чай является национальным египетским напитком, но уже давно получил широкую популярность и на нашей территории. Напиток из суданской розы чрезвычайно вкусен и прекрасно утоляет жажду. В цветках этого растения содержится много витаминов, питательных веществ и органических кислот, которые делают его прекрасным средством для укрепления иммунной системы. Помимо этого, каркаде обладает успокаивающим эффектом, поэтому рекомендуется при стрессе и нервном напряжении. Известно, что такой ярко-красный цвет этот напиток имеет благодаря антоциану — натуральному пигменту, который также обладает рядом полезных свойств.




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Источник: https://life.nv.ua/
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