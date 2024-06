Культура NEET: в чем суть, где она развита и чем опасна

В мире рекордными темпами растет популярность культуры NEET (Not in Education, Employment, or Training), что означает "не учится, не работает, не проходит тренинги". Основной девиз таких людей: лучше ничего не делать, чем быть несчастными на работе.

Что такое культура NEET

Безработица среди молодежи во всем мире растет до уровней, не наблюдавшихся десятилетиями. По данным Международной организации труда, около пятой части людей в возрасте от 15 до 24 лет в 2023 году считались NEET.

К NEET относятся те, кто имеет возможность не работать — либо благодаря собственному жилью, либо за счет сбережений. Многие из них говорят, что готовы работать, но только в компании, которая соответствует их этическим ценностям. Некоторые представители этой субкультуры говорят, что они практически "ничего не делают весь день", кроме работы над собой посредством йоги, хобби, творческих проектов и встреч с друзьями. Они не хотят работать, потому что "не хотят быть марионетками, которые исполняют чужие решения". Считается, что в NEET вовлечена треть американцев от 18 до 24 лет, которые не имеют никакого постоянного дохода.

Культура NEET (Not in Education, Employment, or Training) — это социальный феномен, характеризующийся людьми, которые не участвуют в системе образования, не работают и не проходят обучение или стажировку. Эта культура часто ассоциируется с молодыми людьми, но может включать представителей разных возрастных групп.

Основные характеристики культуры NEET

1. Отсутствие занятости: люди, относящиеся к NEET, не имеют работы и не стремятся найти ее.

2. Отсутствие образования: они не учатся в образовательных учреждениях.

3. Отсутствие профессиональной подготовки: они не проходят курсы повышения квалификации или стажировки.

Причины возникновения:

Экономические факторы. Отсутствие рабочих мест или экономическая нестабильность могут затруднять трудоустройство.

Социальные факторы. Недостаток поддержки со стороны семьи или общества, социальная изоляция.

Психологические причины. Стресс, депрессия, тревожные расстройства.

Образовательные барьеры. Неудовлетворённость системой образования или неуспехи в учебе.





Как культура NEET влияет на общество

Увеличение числа NEET может негативно сказаться на экономике из-за снижения трудоспособного населения и увеличения государственных расходов на социальные программы. Возможна изоляция и отчуждение молодых людей от общества, что может привести к увеличению социальной напряжённости и преступности. Длительное пребывание в состоянии NEET может ухудшать психическое здоровье, увеличивая риск депрессии и других психических расстройств.

Культура NEET наиболее заметна в развитых странах, таких как Япония, Южная Корея и некоторые европейские государства. В Японии, например, NEET часто ассоциируется с феноменом "хикикомори" — добровольной социальной изоляцией молодых людей.

Многие страны пытаются бороться с этим явлением через социальные программы, направленные на профессиональное обучение, поддержку психического здоровья, программы трудоустройства и другие меры, способствующие интеграции NEET в общество и рынок труда.