Кто входит в список 25 самых выдающихся личностей Украины

В истории каждой нации есть имена, которые становятся ее гордостью и символом. Украина, страна с богатым культурным и историческим наследием, не исключение. В этом обзоре мы представляем Топ-100 великих украинцев всех времен — людей, чьи достижения и жизненный путь продолжают вдохновлять поколения.

25 выдающихся личностей в истории Украины

Исторические и культурные деятельности

1. Ярослав Мудрый (978–1054) — князь Киевской Руси, известный своим вкладом в развитие права (Русская Правда) и основание библиотек.

2. Иван Мазепа (1639–1709) — гетман Войска Запорожского, известный своей борьбой за независимость Украины от Российского царства.

3. Григорий Сковорода (1722–1794) — философ, поэт и композитор, предвестник идей просвещения и национального возрождения.

Наука и образование

1. Михаил Грушевский (1866–1934) — историк и политический деятель, первый Президент Украинской Народной Республики, автор многотомной "Истории Украины-Руси".

2. Сергей Королев (1907–1966) — основоположник практической космонавтики, главный конструктор первых искусственных спутников Земли и первого пилотируемого космического корабля.

3. Владимир Вернадский (1863–1945) — минералог и геохимик, основатель нескольких научных дисциплин, в том числе биогеохимии.

4. Игорь Сикорский (1889–1972) — авиаконструктор, основатель американской авиастроительной корпорации Sikorsky, известной своими вертолетами и другими воздушными судами.

5. Евгений Патон (1870–1953) — инженер, основоположник современного сварочного производства, создатель первого в мире сварного моста.

Искусство и литература

1. Тарас Шевченко (1814–1861) — поэт, художник, основоположник современной украинской литературы, автор "Кобзаря".

2. Иван Франко (1856–1916) — писатель, поэт, переводчик, политический и общественный деятель, один из крупнейших представителей украинской культуры конца XIX — начала XX века.

3. Леся Украинка (1871–1913) — выдающаяся поэтесса, драматург и переводчица, один из ведущих деятелей украинского литературного ренессанса.

4. Василий Стус (1938–1985) — поэт, переводчик, литературный критик, один из символов борьбы за свободу слова в Советском Союзе.

5. Мария Примаченко (1908–1997) — художница-самоучка, мастер наивного искусства, чьи работы получили мировое признание и стали символом украинской культурной идентичности.

6. Лина Костенко (род. 1930) — поэтесса, писательница, общественный деятель, представительница шестидесятников, деятель культурного и национального возрождения Украины.

7. Иван Котляревский (1769–1838) — писатель, поэт, драматург, автор "Энеиды" — первого произведения, написанного современным украинским литературным языком.

8. Владимир Ивасюк (1949–1979) — композитор, автор песни "Червона рута", которая стала символом украинской музыкальной культуры.

Политика и общественная деятельность

1. Симон Петлюра (1879–1926) — глава Директории Украинской Народной Республики, ключевая фигура в борьбе за независимость Украины в период после Первой мировой войны.

2. Степан Бандера (1909–1959) — политический и военный деятель, один из лидеров украинского национально-освободительного движения XX века.

Современные деятели

1. Леонид Каденюк (1951–2018) — первый космонавт независимой Украины, участник космического полета на американском шаттле "Columbia".

2. Андрей Шевченко (род. 1976) — выдающийся футболист, лучший бомбардир в истории сборной Украины по футболу, обладатель "Золотого мяча" в 2004 году.

3. Валерия Новодворская (1950–2014) — правозащитница, публицистка и политическая деятельница, известная своей борьбой за демократию и свободу слова в постсоветском пространстве

4. Елена Зеленская (род. 1978) — первая леди Украины, активно занимается социальными и культурными проектами, направленными на поддержку образования и здоровья.

Артисты и музыканты

1. Святослав Вакарчук (род. 1975) — музыкант, лидер рок-группы "Океан Ельзи", общественный деятель, вносящий вклад в развитие культуры и образования.

2. Олег Сенцов (род. 1976) — режиссер, сценарист, писатель, ставший символом борьбы за свободу слова и против политических репрессий после аннексии Крыма Россией.

Спортсмены

1. Жан Беленюк (род. 1991) — спортсмен, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, активный участник общественной жизни, депутат Верховной Рады.

2. Александр Усик (род. 1987) — профессиональный боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и IBF.

Этот список является всего лишь небольшой частью того обширного и многообразного вклада, который великие украинцы внесли в развитие своей страны и мира в целом. Каждая из этих личностей оставила заметный след в истории, культуре, науке или политике, и их наследие продолжает вдохновлять новые поколения. Создание полноценного списка с подробными описаниями требует значительных усилий и времени для изучения и анализа каждой персоналии, их жизни, достижений и вклада в общественную жизнь.