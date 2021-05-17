Картинки, которые помогут запомнить, в чем разница между понятиями, которые все постоянно путают

В мире много похожих понятий. Иногда трудно увидеть и запомнить, чем они отличаются. Поэтому, чтобы прокачать свое восприятие и отличать подобные объекты, предлагаем, просмотреть следующие картинки, которые доступно объяснят, в чем различия между некоторыми вещами.

Веселые картинки, которые помогут различать некоторые вещи. ФОТО: twizz.ru

Рисунки были созданы на Instagram-аккаунте "Не перепутай!". Они настолько доступны, что отныне вы точно запомните разницу.

1. Чем шторы отличаются от занавесок?

Оказалось, все просто. Шторы изготовлены из более тяжелой ткани. Занавески — легкие и полупрозрачные.





2. В чем разница между депиляцией и эпиляцией?

Ответ на этот вопрос знает большинство женщин и практически не знают мужчины. Эпиляция — процедура, которая вырывает волосяной покров с корнями. Депиляция затрагивает только волосы с поверхности.





3. Чем отличаются аккордеон и баян?

Казалось бы эти инструменты почти идентичны, однако у аккордеона с одной стороны клавиши, как у пианино. А баян имеет клавиши, как у печатной машинки.





4. Чем вегетарианец отличается от вегана?

Еще два понятия, которые на первый вид кажутся синонимами. Однако вегетарианец употребляет в пищу продукты животного происхождения (яйца, мед, молоко). Веганы же избегают подобной пищи.





5. В чем разница между бокалом и фужером?

Оказывается, что бокал исключительно для вина. Фужер — для шампанского.





6. Космонавт и астронавт — это одно и то же?

Это одинаковые понятия, которые использовались в разных странах.





7. Чем отличаются пианино и рояль?

Разницу можно понять, заглянув внутрь инструмента. Пианино имеет струны, которые размещено вертикально, рояль — горизонтально.





8. В чем разница между фэнтези и фантастикой?

В фэнтези присутствуют вымышленные персонажи — гномы, эльфы, феи. Фантастика же рассказывает нам о будущем и технологиях.





9. Чем паста отличается от макарон?

Здесь все просто — паста изготовлена из твердых сортов пшеницы, макароны — из мягких.





10. Чем отличаются пословица и поговорка?

Пословица в конце содержит вывод, поговорка — нет.





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