Картинки, которые помогут запомнить, в чем разница между понятиями, которые все постоянно путают

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Кириєнко Анна
В мире много похожих понятий. Иногда трудно увидеть и запомнить, чем они отличаются. Поэтому, чтобы прокачать свое восприятие и отличать подобные объекты, предлагаем, просмотреть следующие картинки, которые доступно объяснят, в чем различия между некоторыми вещами.
Веселые картинки, которые помогут различать некоторые вещи. ФОТО: twizz.ru
Рисунки были созданы на Instagram-аккаунте "Не перепутай!". Они настолько доступны, что отныне вы точно запомните разницу.
1. Чем шторы отличаются от занавесок?
Оказалось, все просто. Шторы изготовлены из более тяжелой ткани. Занавески — легкие и полупрозрачные.
2. В чем разница между депиляцией и эпиляцией?
Ответ на этот вопрос знает большинство женщин и практически не знают мужчины. Эпиляция — процедура, которая вырывает волосяной покров с корнями. Депиляция затрагивает только волосы с поверхности.
3. Чем отличаются аккордеон и баян?
Казалось бы эти инструменты почти идентичны, однако у аккордеона с одной стороны клавиши, как у пианино. А баян имеет клавиши, как у печатной машинки.
4. Чем вегетарианец отличается от вегана?
Еще два понятия, которые на первый вид кажутся синонимами. Однако вегетарианец употребляет в пищу продукты животного происхождения (яйца, мед, молоко). Веганы же избегают подобной пищи.
5. В чем разница между бокалом и фужером?
Оказывается, что бокал исключительно для вина. Фужер — для шампанского.
6. Космонавт и астронавт — это одно и то же?
Это одинаковые понятия, которые использовались в разных странах.
7. Чем отличаются пианино и рояль?
Разницу можно понять, заглянув внутрь инструмента. Пианино имеет струны, которые размещено вертикально, рояль — горизонтально.
8. В чем разница между фэнтези и фантастикой?
В фэнтези присутствуют вымышленные персонажи — гномы, эльфы, феи. Фантастика же рассказывает нам о будущем и технологиях.
9. Чем паста отличается от макарон?
Здесь все просто — паста изготовлена из твердых сортов пшеницы, макароны — из мягких.
10. Чем отличаются пословица и поговорка?
Пословица в конце содержит вывод, поговорка — нет.
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