Какой стакан наполнится первым: правильно отвечает всего 1%



















В сети завирусилось изображение с краном и несколькими стаканами, по которым течет вода. Головоломка оказалась не такой простой, как ожидалось, ведь 99% ошибались с правильным ответом. Проверьте свои силы и попытайтесь дать правильный ответ за 20 секунд.

Сложная головоломка

По словам экспертов, всего несколько человек могут разгадать эту головоломку за 20 секунд. На картинке изображено несколько стаканов, которые соединены между собой трубками разной длины и наполняются сверху одним краном.

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Что ж, если вы имеете свой вариант ответа, пора сравнить его с правильным ответом. Однако сначала дадим еще один шанс и попросим внимательно присмотреться к трубкам, ведь у некоторых из них есть перегородки.

Таким образом, стаканы с номерами 4, 5 и 6 выбывают. Так же как и стакан под номером 7, ведь он имеет отверстие снизу.

Осталось три вероятных кандидата 1, 2 и 3. Однако стакан под номером 2, не смог бы наполниться из-за постоянной утечки жидкости, ведь соединен со стаканом под номером 7. Стакан под номером 1 не заполнится жидкостью, пока это не получится со стаканом номер 3. Таким образом, правильным ответом является стакан номер 3.

А как близко вы были к правильному ответу? Смогли ли вы ответить правильно?

Чтобы проверить правильность результата, можно просмотреть видео ниже:

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