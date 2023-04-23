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Какой стакан наполнится первым: правильно отвечает всего 1%

Только 1% людей правильно дает ответ на эту головоломку о стаканах и кранике.

сегодня, 08:10
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Автор:

Slava Kot








В сети завирусилось изображение с краном и несколькими стаканами, по которым течет вода. Головоломка оказалась не такой простой, как ожидалось, ведь 99% ошибались с правильным ответом. Проверьте свои силы и попытайтесь дать правильный ответ за 20 секунд.

Какой стакан наполнится первым: правильно отвечает всего 1%

Сложная головоломка

По словам экспертов, всего несколько человек могут разгадать эту головоломку за 20 секунд. На картинке изображено несколько стаканов, которые соединены между собой трубками разной длины и наполняются сверху одним краном.


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Какой стакан наполнится первым: правильно отвечает всего 1% - фото 2

Что ж, если вы имеете свой вариант ответа, пора сравнить его с правильным ответом. Однако сначала дадим еще один шанс и попросим внимательно присмотреться к трубкам, ведь у некоторых из них есть перегородки.

Таким образом, стаканы с номерами 4, 5 и 6 выбывают. Так же как и стакан под номером 7, ведь он имеет отверстие снизу.

Осталось три вероятных кандидата 1, 2 и 3. Однако стакан под номером 2, не смог бы наполниться из-за постоянной утечки жидкости, ведь соединен со стаканом под номером 7. Стакан под номером 1 не заполнится жидкостью, пока это не получится со стаканом номер 3. Таким образом, правильным ответом является стакан номер 3.

А как близко вы были к правильному ответу? Смогли ли вы ответить правильно?

Чтобы проверить правильность результата, можно просмотреть видео ниже:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sjw-k500iK8&t=306s&ab_channel=Levi
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