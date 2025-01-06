Какими были мужские имена наших предков 1000 лет назад: ответ украинского историка

Украинский историк Александр Алферов, опираясь на летописные свидетельства, назвал мужские имена, которые использовали предки украинцев 1000 лет назад. Это были распространенные имена, активно используемые на территории Киевской Руси в период 11-13 веков.

Какие мужские имена носили во времена Киевской Руси

Во времена Киевской Руси имена часто были образованы от двух слов, означавших определенные добродетели, черты характера или идеалы. Например, одним из компонентов имени были следующие слова: слав – славить; мысль – мыслить или думать; гост – принимать; волод – владеть; мир – мирить; полк – народ или войско; а также жир или рад, которые означали радость.

"Какие были реальные мужские имена 1000 лет назад у наших предков? Это не Солнцеславы и не Пресиламудры. Эти имена мы находим в летописях, и они очень интересны", – говорит историк.

По словам историка Александра Алферова, во времена Киевской Руси популярные мужские имена предков украинцев были такие: Беловод, Будый, Борислав, Борко, Вакий, Вишта, Внизд, Володислав, Воротислав, Гордята, Гурята, Добрыня, Доброгост, Доброслав, Домажир, Дорожай, Дунай, Желислав, Жирослав, Завид, Здислав, Зернько, Кочкар, Мирослав, Молобог, Мстибог, Нажир, Недан, Нездило, Ольбег, Паук, Претич, Путята, Радислав, Род, Славн, Судомир, Судислав, Тур, Чак, Чарг, Шелф, Яволт и Яргун.

Многие из древних славянских имен перестали использоваться современными украинцами из-за смены культурных и религиозных ориентиров. Одним из наиболее заметных влияний на изменение имен оказало принятие христианства на Руси.

"Не все имена дошли до нашего времени, потому что в конце концов победили христианские имена. Сегодня мы можем услышать имена Володислав, Мирослав и редко Добрыня", – указывает историк.

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