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Какие украинские песни в трендах YouTube: рейтинг самых популярных хитов

Рейтинг популярности: какие украинские треки заменили российские в трендах YouTube

сегодня, 12:39
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Автор:
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Черновалова Кристина

2024 год подтвердил: украинская музыка не просто звучит в унисон с временем, она формирует саундтрек нашей страны. В этом году наша музыкальная индустрия отметилась не только высоким качеством, но и уникальной способностью объединять людей вокруг важных социальных тем и национальных ценностей.

Какие украинские песни в трендах YouTube: рейтинг самых популярных хитов

Что слушают украинцы сейчас: 10 самых популярных песен

Проанализировав платформу YouTube, “Комментарии” представляет список  самых популярных украинских песен, которые сейчас на ушах у слушателей. В списке — треки, которые не только радуют ухо, но и поднимают национальный дух, ведь каждое прослушивание поддерживает нашу культуру и экономику, в отличие от прослушиваний треков артистов из страны-агрессора.

6 украинских песен, которые должен услышать каждый:

  1. alyona alyona, KOLA, Jerry Heil – "Щедра ніч"
    Наполненная теплом и уютом, эта песня стала символом надежды на лучшее будущее и мирное небо над Украиной.

  2. Анна Тринчер – "Колоски"
    Сильная и вдохновляющая, "Колоски" стала гимном для многих украинок, символизируя женскую силу и независимость.

  3. Kalush Orchestra – "Це любов"
    Группа, ставшая символом национального духа после победы на Евровидении, продолжает вдохновлять песней о любви, способной преобразить мир.

  4. Ирина Билык – "Сніг"
    Эта песня — не только музыкальный хит, но и послание о силе духа и вере, которые помогают переживать трудности.

  5. Jerry Heil – "Меланка"
    Отражение души украинцев, "Меланка" — это песня о надежде, стойкости и вере в светлое будущее, несмотря на все испытания.

  6. SHUMEI – "Родинка"
    Лирический и глубокий трек, который призывает ценить истинную любовь и те редкие моменты, когда мы можем быть с теми, кого любим.

Треки украинских исполнителей не только укрепляют культурные позиции страны, но и способствуют поддержке национальной экономики. С каждым прослушиванием украинской песни украинцы делают вклад в будущее  страны, поддерживая тех, кто смело выражает своё мнение через музыку и помогает сохранить уникальное культурное наследие Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhV-Pj5DWabzVPaARbKAkodrVBl2M6Ult
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