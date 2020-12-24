Какие алкогольные напитки чаще всего подделывают

Новогодние праздники – пик появления на рынке фальсифицированного алкоголя, который часто становится причиной отравлений. Результаты проверок демонстрируют высокий уровень хождения фальсифицированной продукции.

ФОТО: Из открытых источников

Зачастую под видом коньяка и шампанского на полке стоит подкрашенный этиловый спирт с ароматизатором. Наиболее подвержены фальсификату коньяки выдержкой более трех лет. Именно в том сегменте фальсификата более 40 процентов. Также часто подделывают водку и виски., реже – игристые вина и ликеры. Чтобы не нарваться на некачественную продукцию специалисты советуют покупать алкоголь в крупных торговых сетях, которые дорожат репутацией, а также сохранять чек, который может стать доказательством покупки в случае разбирательства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в современном мире есть настолько много разных видов алкогольных напитков, что невзначай можно сильно ошибиться в выборе, что приведет к негативным последствиям утром. Однако существует среди всего разнообразия напиток, от которого у человека точно появится сильное похмелье. Так, сомелье из Великобритании Марко Кастеланелли заявил, что с просекко стоит быть крайне осторожным. "Тяжелее всего на утро себя чувствуют люди, которые пили просекко. Достаточно одного или двух бокалов, чтобы на следующий день сильно болела голова", — объяснил Марко. Также он добавил, что этот напиток можно сравнить с шампанским, потому что в его составе тоже есть много пузырьков углекислого газа. Это приводит к тому, что организм быстрее и активнее поглощает этот алкоголь. Человек, который выпил 1-2 бокала просекко, почувствует сильное опьянение за короткий промежуток времени





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