Как в разных странах празднуют Рождество: некоторые традиции вас удивят

Рождество – это праздник со многими лицами. В каждой стране его отмечают по-своему, иногда очень необычно. Вместо знакомых елок и рождественских пирогов в разных уголках мира можно встретить костюмированных демонов, паутину на елке или даже праздничный ужин в ресторане быстрого питания. Мы собрали для вас подборку самых интересных и даже немного удивительных рождественских традиций.

Удивительные рождественские традиции: что празднуют в мире на Рождество

Япония: Рождество с куриным привкусом

Для японцев, которые в большинстве своем не празднуют Рождество как религиозный праздник, это день для необычной трапезы. Вместо традиционного ужина они отправляются в рестораны KFC, ведь это стало своеобразным рождественским ритуалом. Все началось в 70-х, когда сеть запустила кампанию "Курица на Рождество". Теперь это настолько популярно, что заказы на "праздничные наборы" делают через неделю вперед.

Каталония: Счастье с неожиданной стороны

В Каталонии есть обычай добавлять в рождественский вертеп "Каганера" — фигурку человека в момент выполнения естественной потребности. Звучит необычно, но для местных это символизирует благосостояние и плодородие. Что интересно, современные "Каганеры" бывают в виде известных политиков, актеров или спортсменов.

Австрия: Праздничный ужас с Крампусом

Австрийское Рождество не только о добром Святом Николае, но и о его антиподе – Крампусе. Этот демонический персонаж пугает непослушных детей, а в городах проводятся настоящие парады с костюмированными "монстрами". По улицам бродят Крампусы со звонами, масками и плетьми, создавая атмосферу праздничного... страха.

Исландия: Рождество в компании кошек и эльфов

Исландцы рассказывают детям о "Йольских котах" – гигантских хищниках, которые забирают тех, кто не получил новой одежды к Рождеству. Чтобы избежать "встречи" с котом, люди дарят друг другу хотя бы что-нибудь новенькое. А еще на праздник приходят 13 "Йольских парней" – исландских версий Санта-Клауса, которые покидают подарки в детских ботинках.

Украина: Паутина на елке

Украинская традиция украшать елку паутиной имеет интересную легенду. Согласно ей, бедная семья не могла позволить себе украшения, но утром на Рождество увидела, что пауки оплели дерево серебристыми нитями. Это принесло им удачу. Сегодня искусственные паутинки на елке символизируют благополучие в семье.

Норвегия: Веники прячут от ведьм

В Норвегии перед Рождеством хозяева хоронят веники, чтобы их не похитили ведьмы. Такой обычай пришел из древних верований, согласно которым в ночь перед праздником активизируются злые духи. Так что если вы встретите норвежца, тщательно прячущего свой веник, не удивляйтесь – это просто рождественская традиция.

Филиппины: Фонари, сияющие, как звезды

В городе Сан-Фернандо проходит Фестиваль гигантских фонарей. Местные мастера создают настоящие произведения искусства, сияющие ночью. Разноцветные огни символизируют свет надежды, который приносит Рождество каждой семье.

Каждая из этих традиций имеет глубокие корни в культуре и мировоззрении своего народа. Они напоминают, что праздник – это не только о подарках или застольях, но и о сохранении уникальных обычаев, которые делают его особенным для каждого.