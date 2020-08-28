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Как служба в армии может помочь стать миллионером

Пять главных армейских качеств, которые помогут достичь успеха в гражданской жизни

сегодня, 15:13
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас мечтают достичь своей цели и в результате успешного дела стать богатым и состоятельным человеком. На различных тренингах  по личностному росту можно узнать многое. Но сегодня мы пойдем  нестандартным путем. Мы расскажем, как можно стать миллионером, используя армейские правила и качества. В этом нам поможет портал mport.

Уверенность при любых обстоятельствах

Как служба в армии может помочь стать миллионером

"Даже если у тебя нет доступа ко всей информации, решительно продолжай заниматься своим делом" - советует Дэвид Моркен, бывший военный моряк и нынешний СЕО американской компании телефонных и интернет-коммуникаций Bandwidth.

Типы людей

Бывший капитан американской армии, а на сегодня СЕО компании Johnson & Johnson, Алекс Горски поделился опытом: "Служба научила меня работать с разными типами людей".

Спокойствие и терпение

Одна из крупнейших в США и во всем мире телекоммуникационных компаний Verizon Communications гордится своим СЕО Лоуэллом МакАдамом. Армия научила его быть терпеливым и спокойным в любой ситуации, что также очень полезно для бизнеса.

Забота

Бывший председатель General Motors, а на сегодня занимающий должность СЕО компании, Дэниэл Акерсон рассказал, что служба в армии научила его всегда быть внимательным к нуждам своих подчиненных.

Самообладание

Майкл Моррис, бывший генеральный директор American Electric Power, сравнивает стрессовые ситуации на работе с пилотированием самолета в условиях плохой погоды. В таких случаях главное - не паниковать и сохранять самообладание. Это поможет подбодрить подчиненных и при этом уберечь собственные нервы.

Те, кто служил в армии, непременно перенесут этот жизненный опыт в гражданскую жизнь. Главное, умело им воспользоваться. Также издание "Комментарии" расскажет о главных признаках рационального мышления.


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