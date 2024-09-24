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Как правильно: «на протязі» или «протягом»: языковые рекомендации

Ошибки в употреблении «на протязі» или «протягом»: меняется в 2024 году

24 сентября 2024, 18:08
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Черновалова Кристина

Языковые вопросы продолжают быть одной из актуальных тем для многих украинцев, особенно учитывая изменения и обновление языковых норм. Одной из таких проблемных языковых конструкций является пара "на протязі" или "протягом". Что правильно и как избегать ошибок? Разберемся с этим поподробнее.

Как правильно: «на протязі» или «протягом»: языковые рекомендации

Как правильно: «на протязі» или «протягом»

"На протяжении" или "в течение": в чем разница?

Для начала важно понять разницу между этими двумя выражениями. "Протягом" употребляется в значении обозначения периода времени. К примеру: ""Протягом" года компания увеличила свои доходы на 10%". Это правильное использование, отвечающее нормам современного украинского языка.

"На протязі", в свою очередь, касается физического явления – потока воздуха, то есть ветра, проходящего через помещение. Например: "Он простудился, сидя на сквозняке".

Таким образом, основная ошибка, которую совершают говорящие – это подмена одного понятия другим. В случаях, когда речь идет о периоде времени, нужно использовать исключительно "протягом", а "на протязі" – только в контексте ветра или сквозняка.

Изменения в украинском языке в 2024 году

Хотя языковые нормы часто кажутся неизменными, следует отметить, что украинский язык продолжает развиваться. В 2024 году не предусмотрены существенные изменения относительно употребления этих выражений, но актуализация правильного использования таких языковых конструкций важна для каждого, кто стремится владеть украинским на высоком уровне.

Языковеды подчеркивают, что "на протязі" – это русизм, распространившийся в украинском языке вследствие исторических языковых влияний. Именно поэтому важно понимать его правильное значение, а также избегать использования там, где следует применять в течение.

Языковая культура является важным элементом как профессионального, так и личного общения. В 2024 году правильное использование выражений "в течение" и "в течение" остается актуальным вопросом. Употребление этих конструкций в соответствии с их значением не только сделает ваш язык грамотным, но и повысит его качество.



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