Как написать резюме, которое откроет любые двери: пример

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Пошаговое руководство по написанию резюме
Прежде всего, важно осознать, что цель резюме – не получить работу. Это заблуждение. Цель резюме – получить приглашение на собеседование. Именно поэтому оно должно быть кратким, лаконичным и точно отражать ваши сильные стороны.
Личная информация: ФИО, контактные данные, возможно, ссылки на профессиональные социальные сети, например LinkedIn.
Цель: Краткое описание того, чего вы хотите достичь в своей профессиональной деятельности и какую позицию вы ищете.
Опыт работы: Перечисление мест работы с обязанностями и достижениями, начиная с последнего места работы.
Образование: Указание учебных заведений, специальности, даты окончания.
Навыки: Ключевые профессиональные и личные навыки, важные для целевой позиции.
Дополнительная информация: Языки, курсы, сертификаты, хобби (если это может быть релевантно для работы).
Индивидуализация: Под каждую вакансию подгоняйте резюме, выделяя те навыки и достижения, которые наиболее релевантны.
Достижения: Вместо перечисления обязанностей сосредоточьтесь на достижениях. Используйте цифры и конкретные результаты.
Ключевые слова: Внимательно читайте описание вакансии и используйте ключевые слова из него в своем резюме.
Четкость и лаконичность: Избегайте длинных предложений и сложных конструкций. Ваше резюме должно быть легко читаемым.
Личная информация:
1. Имя Фамилия
2. Адрес электронной почты
3. Номер телефона
4. LinkedIn (по желанию)
Цель:
1. Краткое описание вашей профессиональной цели и позиции, на которую претендуете.
Опыт работы:
1. [Последнее место работы]
2. Должность, период работы
3. Краткое описание обязанностей и конкретные достижения (с цифрами).
Образование:
1. [Учебное заведение]
2. Специальность, годы обучения
Навыки:
1.Перечисление ключевых навыки, релевантных для целевой позиции.
Дополнительная информация:
1. Иностранные языки, уровень владения.
2. Профессиональные курсы и сертификаты.
3. Хобби, интересы (если это может быть интересно работодателю).
В заключение, помните, что резюме – это не только перечень фактов о вас, но и ваша возможность продемонстрировать умение представить себя в лучшем свете. Уделите этому процессу достаточно времени и внимания, и результат не заставит себя ждать.
Обсуждения
Новости