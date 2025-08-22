Говорить "котлета", "пюре", "соус" неправильно: как называть блюда по-украински

Привычные украинцам блюда, как котлеты, пюре или соус на украинском языке называются иначе.

Котлета. Иллюстративное фото

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко назвал украинские альтернативы популярным заимствованием в кухне, пишет издание "ТСН".

По его словам, многие привычные блюда украинской кухни на самом деле имеют заимствованное происхождение.

"Много еды, которую мы называем нашей украинской домашней кухней, таковой не является. Например, котлеты, пюре, батон или соус", — цитирует издание слова шеф-повара.

Клопотенко назвал аутентичные альтернативы.

По его словам, французское слово "котлета" переводится как "рубить". Поэтому правильное украинское название – сеченик.

Клюпотенко отмечает, что говорить "пюре" неправильно — лучше "толчанка", потому что нужно толочь картошку.

"Таким образом, привычное блюдо приобретает более аутентичное украинское название, которое передает суть приготовления", — убежден шеф-повар.

Еще одно слово, не принадлежащее украинской традиционной кухне – батон.

"Такого хлеба, как батон, не существовало, пока он не появился в Союзе. При этом слово "батон" означает палка", — пояснил он.

Слово "соус", по мнению Клопотенко, тоже неправильно для украинского языка — есть альтернатива.

"И не соус, а подливка или подбиванка", — подчеркнул шеф-повар.

Клопотенко призывает использовать украинские слова, ведь у "украинцев есть все свое, но не всегда это используют". Знание подлинных названий помогает сохранить культурное наследие и популяризировать украинскую кухню.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему картофельное пюре не так безопасно, как все думают.



