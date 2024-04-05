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Гиганты: ТОП самых крупных пауков планеты

Самый большой в мире паук едва уместится на тарелке

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире насекомых и паукообразных размер действительно имеет значение, особенно когда речь идет о самых больших представителях пауков. Эти существа вызывают удивление, трепет и иногда страх, но в то же время они несут в себе уникальную красоту и важность для экосистемы.

Гиганты: ТОП самых крупных пауков планеты

Какие самые большие пауки на свете?

Голиаф-птицеед (Theraphosa blondi)

Начнем наше путешествие с гиганта среди пауков — голиафа-птицееда. Этот паук не только самый тяжелый, но и один из самых крупных по размеру тела. Взрослая особь может весить более 170 грамм и достигать в длину до 30 см с размахом лап. Известен своими огромными клешнями и способностью питаться не только насекомыми, но и небольшими птицами и грызунами. Родина голиафа-птицееда — Южная Америка, влажные тропические леса предоставляют идеальные условия для его обитания.

Гиганты: ТОП самых крупных пауков планеты - фото 2

Хогна Майами (Hogna miami)

Хогна Майами — один из крупнейших пауков семейства волчьих пауков, обитающих в Соединенных Штатах Америки. Эти пауки впечатляют не только размерами, достигая в длину до 10 см, но и своей скоростью. Волчьи пауки охотятся, быстро настигая свою добычу, а не подстерегая ее в паутине.

Гиганты: ТОП самых крупных пауков планеты - фото 3

Австралийский великанский паук (Macrothele gigas)

Австралийский великанский паук занимает особое место среди самых крупных пауков мира. Размеры его тела могут достигать 8 см в длину, но самое впечатляющее — это его паутина. Macrothele gigas ткает плотную и прочную паутину, которая может быть весьма обширной. Этот вид предпочитает уединенные места и редко встречается с людьми.

Гиганты: ТОП самых крупных пауков планеты - фото 4

Бразильский странствующий паук (Phoneutria nigriventer)

Бразильский странствующий паук не только один из самых крупных, но и самых ядовитых пауков в мире. Размер тела этих пауков может достигать 15 см. Этот вид известен своим агрессивным поведением и склонностью встречаться с людьми в городских условиях, что делает его особенно опасным.

Гиганты: ТОП самых крупных пауков планеты - фото 5

Камбоджийский гигантский паук (Heteropoda maxima)

Завершает наш список камбоджийский гигантский паук — Heteropoda maxima. Этот вид отличается необычайно длинными ногами, благодаря которым общий размах может достигать до 30 см. Он обитает в пещерах Лаоса и Камбоджи и предпочитает влажный тропический климат.

Гиганты: ТОП самых крупных пауков планеты - фото 6

Мир больших пауков — это захватывающее погружение в одну из самых загадочных и малоизученных частей природы. Эти существа продолжают удивлять и вдохновлять, напоминая о необъятности и разнообразии живого мира, соседствующего с нами.



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