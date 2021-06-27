Фотограф показал, как выращивают чай в Индии

Индия известна не только фильмами о любви, зажигательными танцами, но и эта прекрасная и по-своему контрастная страна известна как экспорт чая. Как это происходит, смотрите ниже в материале. Производство чая в Индии началось в 1800 годах, после того, как английская Восточно-Индийская компания привезла в Индию чайные кусты из Китая, пишет bagdady.

Чай (фото из открытых источников)

Для хорошего роста чая необходим выращивать его в теплом климате с достаточным количеством влаги. Поэтому чайные плантации находятся в горной части районов с тропическим и субтропическим климатом. Деревья на плантациях — это те же чайные кусты, специально оставленные для создания тени. Если за чайным кустом не ухаживать и не обрабатывать, то он вырастает в дерево.

Плантации — это чаще всего частная территория, по которой просто так побывать нельзя и гулять не рекомендуется. Многие сравнивают плантации с лабиринтом. Но почти везде чай высажен ровными линиями, ведь так удобнее ходить и собирать свежие листья.









Как мы сообщали ранее, Любой чай идеально подходит для людей, которые пытаются скинуть "лишние бока". Все потому, что в этом напитке не содержится лишних калорий. Однако лимонный чай при похудении и вовсе незаменим. Как известно, в этом напитке благодаря лимону содержится много витамина С. Богат этот напиток и на растворимую клетчатку. Если употреблять подобный напиток, вы подольше будете чувствовать сытость. А еще лимонный чай поможет организму очиститься от многих токсинов, которые накопились внутри, более подробно читайте в нашем материале.

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