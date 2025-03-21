Эти вещи были названы в честь людей, которые их изобрели, однако большинство этого не знает

Мы каждый день сталкиваемся с вещами, названия которых кажутся нам очевидными. Но задумывались ли вы, что за некоторыми из них стоят подлинные истории создавших их людей. От начоса до джакузи, эти знакомые слова увековечили имена своих изобретателей.

Кандидо Джакузи показывает свое изобретение "джакузи"

Начос

Популярные начосы получили свое название благодаря мексиканскому повару Игнасио "Начо" Анайя Гарсии. В 1940-х он работал в ресторане недалеко от границы с США, когда группа жен американских военных неожиданно посетила обед. У Гарсии не было времени на сложные блюда, поэтому он экспромтом создал "начос". Он положил сыр на тортильи, расплавил его под грилем и добавил халапеньо. Блюдо быстро стало популярным в Северной Америке, а имя изобретателя осталось в его названии.

Берпи

Это утомительное упражнение было изобретено американским физиологом Роялом Хаддлстоном Берпи в 1939 году. Он разработал его как обычный тест на выносливость для оценки физической подготовки. Сначала не рекомендовали выполнять это упражнение более четырех повторений, но современные фитнес-энтузиасты превратили берпи в испытание силы и выносливости.

Джакузи

Итальянский иммигрант в США Кандидо Джакузи изобрел гидромассажное устройство для лечения своего сына, болевшего ревматоидным артритом. Сначала его насос использовали в обычных ваннах для терапии, но в 1968 он эволюционировал в гидромассажный бассейн, который мы теперь знаем как джакузи.

Пилатес

Немецкий эмигрант Джозеф Пилатес разработал свою знаменитую систему упражнений во время Первой мировой войны, когда он содержался в британском лагере для интернированных. Там он начал тренировать других пленных, создав метод, объединивший контроль над телом и дыханием. После войны "контролология", как он ее называл, приобрела популярность во всем мире под его собственным именем – пилатес.

Дизель

Немецкий инженер Рудольф Дизель стремился создать более эффективный двигатель, заменяющий паровые машины. Его дизельный мотор, представленный в конце 19 века, изменил мировую индустрию. Однако сам изобретатель не успел увидеть полный успех своего творения, ведь в 1913 он загадочно исчез во время путешествия пароходом.

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