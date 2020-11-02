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Главная Новости Досуг саморазвитие Девять привычек, которые делают успешные люди перед сном
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Девять привычек, которые делают успешные люди перед сном

Распорядок перед сном - ключевой ритуал для тех, кому всегда сопутствует удача

сегодня, 15:52
Автор:

Любовь Блажко

Оказывается, действия перед сном определяют наше настроение и влияют на весь следующий день. Успешные люди относятся к этому очень ответственно, потому что понимают, что качественный сон влияет на их психологическое и физическое состояние. 

Девять привычек, которые делают успешные люди перед сном

Девять привычек, которые делают успешные люди. Фото: unsplash

Так какие же вечерние привычки можно увидеть в списке тех, кто считает себя успешным? 

Чтение – это помогает подпитывать фантазию и творчество, а также постоянно узнавать новую информацию с разных источников.

Список дел позволяет заранее спланировать предстоящий день, таким образом очищая свою голову от ненужных мыслей и напрасных переживаний.

Время со своей семьей является обязательным пунктом в списке, потому что активный образ жизни может не всегда давать возможность быть рядом с близкими тогда, когда этого очень хочется.

Размышления о прожитом дне помогают понять, что вам удалось сделать, а к чему стоит приложить больше усилий.

Медитация перед сном – это хороший способ успокоить свои мысли и расслабить тело.

Ложиться спать в определенное время необходимо для того, чтобы обеспечить себя здоровый сон, а значит и хорошую продуктивность. 

Не пользоваться телефоном или другими отвлекающими факторами тоже важно перед сном, потому что мозг действительно начинает отдыхать, а не воспринимать очередную порцию информации.

Подумать о чем-то хорошем нужно для того, чтобы всегда сохранять позитивный настрой.

Многие успешные люди тратят несколько минут перед сном, чтобы представить себе положительный результат, который их ожидает в будущем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько спят богатые и бедные люди.


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Источник: https://time.com/4088959/before-bed-habits/
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