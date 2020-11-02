Девять привычек, которые делают успешные люди перед сном

Оказывается, действия перед сном определяют наше настроение и влияют на весь следующий день. Успешные люди относятся к этому очень ответственно, потому что понимают, что качественный сон влияет на их психологическое и физическое состояние.

Девять привычек, которые делают успешные люди. Фото: unsplash

Так какие же вечерние привычки можно увидеть в списке тех, кто считает себя успешным?

Чтение – это помогает подпитывать фантазию и творчество, а также постоянно узнавать новую информацию с разных источников.

Список дел позволяет заранее спланировать предстоящий день, таким образом очищая свою голову от ненужных мыслей и напрасных переживаний.

Время со своей семьей является обязательным пунктом в списке, потому что активный образ жизни может не всегда давать возможность быть рядом с близкими тогда, когда этого очень хочется.

Размышления о прожитом дне помогают понять, что вам удалось сделать, а к чему стоит приложить больше усилий.

Медитация перед сном – это хороший способ успокоить свои мысли и расслабить тело.

Ложиться спать в определенное время необходимо для того, чтобы обеспечить себя здоровый сон, а значит и хорошую продуктивность.

Не пользоваться телефоном или другими отвлекающими факторами тоже важно перед сном, потому что мозг действительно начинает отдыхать, а не воспринимать очередную порцию информации.

Подумать о чем-то хорошем нужно для того, чтобы всегда сохранять позитивный настрой.

Многие успешные люди тратят несколько минут перед сном, чтобы представить себе положительный результат, который их ожидает в будущем.

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