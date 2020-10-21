Десять самых распространенных фактов о животных, которые оказались неправдой

Не всегда то, во что верят все, оказывается правдой. Эти 10 мифов о животных — лучшее тому подтверждение. Самые популярные заблуждения развенчали на портале billionnews.ru.

Мифы о животных. Фото: natworld.info

Миф: после прикосновения к жабе вырастают бородавки

Правда: бородавки провоцирует вирус папилломы человека. Он не имеет абсолютно ничего общего с лягушками, а подхватить его можно где угодно. Особенно, если не соблюдать санитарно-гигиенические нормы.





Миф: страус прячет голову в песок

Правда: если страусы чувствуют опасность, они, как правило, просто убегают. В отдельных случаях эти птицы начинают отбивать атаку с помощью мощного клюва или ног. К слову, иногда, чтобы замаскироваться, страусы действительно опускают голову ниже, но точно не закапывают ее в песок.

Миф: гепарды — самые быстрые в мире живые существа

Правда: среди млекопитающих гепарды действительно рекордсмены. Их скорость может достигать 109 км/ч. Однако в царстве живых существ обойти хищников способен иглохвостый стриж, который разгоняется до 111 км/ч.

Миф: быки впадают в ярость от красного цвета

Правда: быков раздражает не цвет тряпки, а тот факт, что ею треплют у него перед глазами. Эти животные различают цвета, но во время корриды реагируют все же на движения.

Миф: коала — это медведь

Правда: коалы действительно похожи на медведей. Но на самом деле эти милые животные — сумчатые. Генетически они гораздо ближе к вомбатам, чем к мишкам.





Миф: яд паука-сенокосца — самый опасный, но укусить человека они не могут

Правда: еще как могут. Вот только пауки-сенокосцы совсем не опасны для человека. Их ядовитость — популярное заблуждение.





Миф: у золотых рыбок плохая память

Правда: на самом деле с интеллектом у золотых рыбок все отлично. Они могут неделями помнить определенные события и даже способны научиться выполнять сложные задачи, как, например, подопытные крысы.

Миф: змеи могут слышать и реагировать на музыку

Правда: заклинание змей — это один из самых опасных трюков. Но музыка здесь совершенно не при чем. Когда факиры играют на флейте, змеи реагируют не на звук, а на движения заклинателя. А красивая мелодия нужна скорее для зрелищности.

Миф: дельфины всегда дружелюбны

Правда: иногда эти милые существа превращаются в кровожадных убийц. Например, они способны замучить до смерти себе подобных.





Миф: старую собаку невозможно научить новым трюкам

Правда: при правильной подготовке старые псы могут выучить те же команды, что и молодые.





Ранее "Комментарии" также рассказывали о собаках, которые, явно, возомнили себя людьми.

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