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Что такое апатия и как вернуться к обычной жизни

Если вы столкнулись с безразличием ко всему, что раньше казалось интересным и приносило удовольствие, то у вас апатия

сегодня, 04:07
Автор:

Ольга Чародий

Пандемия коронавируса не лучшим образом сказалась на физическом и на психологическом состоянии людей, поэтому апатия стала еще более распространенным явлением.

Что такое апатия и как вернуться к обычной жизни

Апатия (фото из открытых источников)

Есть множество факторов, которые влияют на моральное состояние, но почти каждый сталкивался с ощущением пониженного интереса ко всему. Если вы столкнулись с безразличием ко всему, что раньше казалось интересным и приносило удовольствие, то у вас апатия, объясняют в телеграмм-канале Психологическая поддержка.

Признаки апатии:

• постоянная усталость

• замкнутость

• сонливость

• изменение четкости речи

• потеря аппетита

• плохое настроение

• отсутствие инициативы

• плохая концентрация

 Как бороться с апатией

"Лучший способ справиться с нежелательными эмоциями, включая апатию, — принять решительных действий. Апатия в значительной мере способствует прокрастинации. Не откладывайте запланированные дела на потом — сделайте что-нибудь! Начните хотя бы с небольших шагов или найдите новое решение", — советуют специалисты.

Стоит понимать, что длительное состояние апатии может быть предупреждением о депрессии. Если равнодушие затягивает вас, то важно вовремя начать хотя бы какие-то движения вперед. Также не стоит бояться просить о помощи у других.

Напомним, нередко усталость может возникнуть из-за стресса, недостатка сна, неправильного питания и других факторов образа жизни. Есть несколько простых способов с ней бороться. Регулярные упражнения и обыкновенная зарядка в конечном итоге позволят вам меньше уставать, а значит, у вас будет больше энергии. То же самое касается и прогулок.  Даже одна 15-минутная прогулка может дать вам заряд энергии, а польза от нее возрастет при более частых физических нагрузках.

Королевский колледж психиатров рекомендует всем, кто чувствует усталость, отказаться от кофеина. В нем говорится, что лучший способ сделать это — постепенно прекратить употребление всех напитков с кофеином в течение 3-недельного периода. Кофеин содержится в: кофе, чае, кока-коле, энергетиках.


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Источник: https://t.me/psy_support/351
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