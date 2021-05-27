Что такое апатия и как вернуться к обычной жизни

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Ольга Чародий
Пандемия коронавируса не лучшим образом сказалась на физическом
и на психологическом состоянии людей, поэтому апатия стала еще более
распространенным явлением.
Апатия (фото из открытых источников)
Есть множество факторов, которые влияют на моральное
состояние, но почти каждый сталкивался с ощущением пониженного интереса ко
всему. Если вы столкнулись с безразличием ко всему, что раньше казалось
интересным и приносило удовольствие, то у вас апатия, объясняют в
телеграмм-канале Психологическая поддержка.
Признаки апатии:
• постоянная усталость
• замкнутость
• сонливость
• изменение четкости речи
• потеря аппетита
• плохое настроение
• отсутствие инициативы
• плохая концентрация
Как бороться с апатией
Стоит понимать, что длительное состояние апатии может быть предупреждением о депрессии. Если равнодушие затягивает вас, то важно вовремя начать хотя бы какие-то движения вперед. Также не стоит бояться просить о помощи у других.
Напомним, нередко усталость может возникнуть из-за стресса, недостатка сна, неправильного питания и других факторов образа жизни. Есть несколько простых способов с ней бороться. Регулярные упражнения и обыкновенная зарядка в конечном итоге позволят вам меньше уставать, а значит, у вас будет больше энергии. То же самое касается и прогулок. Даже одна 15-минутная прогулка может дать вам заряд энергии, а польза от нее возрастет при более частых физических нагрузках.
Королевский колледж психиатров рекомендует всем, кто чувствует усталость, отказаться от кофеина. В нем говорится, что лучший способ сделать это — постепенно прекратить употребление всех напитков с кофеином в течение 3-недельного периода. Кофеин содержится в: кофе, чае, кока-коле, энергетиках.
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