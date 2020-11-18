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Чем мужчина отличается от мальчишки: пять главных признаков

В жизни каждого мальчишки настает момент, когда необходимо стать мужчиной

сегодня, 17:24
Автор:

Павел Зинченко

Все мальчишки со временем должны становиться мужчинами. Это обязательная ступень в развитии личности. Если ты не знаешь, насколько ты близок к этому моменту, мы расскажем тебе, чем настоящий мужчина отличается от мальчишки.

Чем мужчина отличается от мальчишки: пять главных признаков

Чем мужчина отличается от мальчика

Цель

Мужчина знает, какова его цель, и он движется к ней. У мальчишки есть лишь идеи. Мальчик не придает им особого значения, а если и придает, то практически ничего не делает для их реализации. Мальчик пассивен, мужчина напористост.

Женщина

Мужчина ищет женщину с интеллектом, которая к тому же будет разделять его жизненные ценности. Мальчишку, в основном интересует, чтобы девушка была зажигательной и возбуждающей.

Инициатива

Мужчина, встретив хорошую женщину, непременно сам начнет завоевывать ее. Мальчишка сделает попытку, но сдастся почти сразу, даже не начав нормально действовать.

Приоритеты

Мужчина любит хорошо проводить время, но он часто бывает занят, чтобы достичь поставленной цели. Мальчишка очень любит выпивать в баре с приятелями каждые выходные, если не чаще.

Система ценностей

Мужчина видит себя в будущем, знает точно, какой пример он хочет подавать и четко планирует свою жизнь. У него есть система ценностей. У мальчика нет установленного морального компаса, поэтому он часто может быть непоследовательным.

Если ты заметил в себе хотя бы часть этих качеств — знай, ты на правильном пути. Также издание "Комментарии" расскажет, какие продукты должны быть в рационе каждого мужчины


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/757985-10-priznakov-otlichajucshih-mal-chika-ot-muzhchiny
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