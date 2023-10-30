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Американцы не смогут назвать эту европейскую страну: сможете ли вы

Жители США совершают много ошибок, когда смотрят на карту Европы и пытаются угадать страны на ней.

сегодня, 09:02
Автор:
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Slava Kot
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Есть стереотип, что американцы плохо знают географию и не смогут на карте показать даже несколько известных европейских стран. Однако не все европейцы могут назвать страну, изображенную на карте ниже.

Американцы не смогут назвать эту европейскую страну: сможете ли вы

Американцы затрудняются назвать европейскую страну на карте. Фото из открытых источников

Стереотип о том, что американцы не могут показать на карте несколько стран Европы, объясняют тем, что они живут в США. В противовес этому большинство европейцев также не смогут указать значительную часть американских штатов.


Однако удалось ли вам назвать правильно страну на карте. Вероятно, нет. Ведь это вымышленная страна – Листенбург.

В октябре 2022 года французский пользователь Twitter Gaspard Hoelscher опубликовал фальшивую карту Европы и пошутил со стереотипа, что американцы не могут назвать страну, имеющую общую границу с Португалией и Испанией.

Вымышленная страна стала вирусной в социальных сетях, а некоторые крупные бренды и официальные организации подыграли этой шутке. Всего через несколько дней пользователи придумали историю, национальный гимн и культуру Листенбурга. Кроме того, на основе искусственного интеллекта были созданы фотографии из городов Листенбурга.

Многие компании подключились к легенде о придуманной стране Листенбург. Например, лоукостер Ryanair заявил, что они откроют свои рейсы в Листенбург. Французский телеканал TF1 представил прогноз погоды для вымышленной страны.

Кроме того, официальный канал Олимпийских игр в Париже 2024 года написал в Twitter, что "с приездом Листенбурга количество олимпийских делегаций возросло с 206 до 207". А футбольный клуб Тулузы заявил, что его команда едет на тренировочный лагерь в эту вымышленную страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о легкой школьной задаче, которую трудно решить взрослым.

Также "Комментарии" писали о головоломке, которую могут решить только такие гении, как Шерлок.



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