Американцы не смогут назвать эту европейскую страну: сможете ли вы

Есть стереотип, что американцы плохо знают географию и не смогут на карте показать даже несколько известных европейских стран. Однако не все европейцы могут назвать страну, изображенную на карте ниже.



Американцы затрудняются назвать европейскую страну на карте. Фото из открытых источников

Стереотип о том, что американцы не могут показать на карте несколько стран Европы, объясняют тем, что они живут в США. В противовес этому большинство европейцев также не смогут указать значительную часть американских штатов.

Однако удалось ли вам назвать правильно страну на карте. Вероятно, нет. Ведь это вымышленная страна – Листенбург.

В октябре 2022 года французский пользователь Twitter Gaspard Hoelscher опубликовал фальшивую карту Европы и пошутил со стереотипа, что американцы не могут назвать страну, имеющую общую границу с Португалией и Испанией.

Вымышленная страна стала вирусной в социальных сетях, а некоторые крупные бренды и официальные организации подыграли этой шутке. Всего через несколько дней пользователи придумали историю, национальный гимн и культуру Листенбурга. Кроме того, на основе искусственного интеллекта были созданы фотографии из городов Листенбурга.

Многие компании подключились к легенде о придуманной стране Листенбург. Например, лоукостер Ryanair заявил, что они откроют свои рейсы в Листенбург. Французский телеканал TF1 представил прогноз погоды для вымышленной страны.

Кроме того, официальный канал Олимпийских игр в Париже 2024 года написал в Twitter, что "с приездом Листенбурга количество олимпийских делегаций возросло с 206 до 207". А футбольный клуб Тулузы заявил, что его команда едет на тренировочный лагерь в эту вымышленную страну.

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