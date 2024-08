В Европе растут расистские настроения: история понятия, кто такие расисты, подборка фильмов и книг

Расизм остается распространенным и усиливается в Европе, согласно результатам опроса, проведенного Агентством ЕС по правам лиц африканского происхождения. Как сообщает The Guardian, опрос, в котором приняли участие 6 752 человека африканского происхождения из 13 стран (Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Польши, Португалии, Испании и Швеции), показал, что 45% из них столкнулись с расовой дискриминацией. Это на шесть процентных пунктов больше, чем 39% в 2016 году.

Что такое расизм и кто такие расисты

Особенно негативные результаты показали Германия и Австрия. В разных сферах жизни, включая школы, рынок труда, жилье и здравоохранение, опрос выявил высокий уровень дискриминации, причем наиболее тревожные показатели были зафиксированы в Австрии и Германии, где наблюдается рост влияния ультраправых партий.



В Австрии и Германии трое из четырех опрошенных (72% и 76%) сообщили, что ощущали дискриминацию в последние пять лет, по сравнению с половиной опрошенных (51% и 52%) в 2016 году. В статье также упоминается, что "Альтернатива для Германии" стала третьей по величине партией в стране и крупнейшей оппозицией после федеральных выборов 2017 года. Несмотря на снижение результатов в 2021 году, их влияние продолжает расти.

Кроме того, в Австрии Партия свободы (FPÖ), основанная в 1956 году и первоначально возглавляемая бывшим нацистским функционером и офицером СС, лидирует в предвыборных опросах и, как ожидается, одержит победу на предстоящих всеобщих выборах.

Расизм — это система взглядов и поведения, основанная на убеждении в превосходстве одной расы над другой. Расисты — это люди, которые разделяют и поддерживают эти взгляды, предвзято относятся к людям другой расы или этнической группы, зачастую считая их менее достойными или менее способными.







История возникновения расизма

Истоки расизма можно проследить через всю историю человечества, хотя его современная форма сложилась в эпоху европейского колониализма. В Средние века и Раннее Новое время, когда европейские державы начали активно исследовать и колонизировать новые территории, появились идеи расового превосходства. Эти идеи часто использовались для оправдания эксплуатации и порабощения народов Африки, Америки и Азии.

В XVII-XVIII веках, с развитием атлантической работорговли, расизм стал более систематизированным и научно обоснованным. Появились теории о "низших" и "высших" расах, которые использовались для оправдания рабства, геноцида и колонизации. В XIX веке псевдонаучные теории, такие как евгеника, укрепили расистские представления и привели к созданию законодательных норм, закреплявших расовую сегрегацию и дискриминацию.





Развитие расизма

В XX веке расизм стал основой ряда тоталитарных режимов, самым известным из которых был нацистский режим в Германии. Нацисты возвели расизм в государственную политику, что привело к Холокосту — геноциду миллионов евреев, ромов и других "нежелательных" групп.

После Второй мировой войны, когда ужасные последствия расизма стали очевидны всему миру, многие страны начали отказываться от расистских законов и практик. Однако расизм по-прежнему существует и проявляется в различных формах, включая систематическую дискриминацию, предвзятость в правоохранительных органах, социальные стереотипы и культурные предубеждения.

В современном обществе расизм часто выражается в форме институционального расизма, который может быть менее очевидным, но всё же оказывает серьёзное влияние на жизнь людей. Например, в некоторых странах представители меньшинств сталкиваются с трудностями в получении качественного образования, трудоустройстве и доступе к здравоохранению.





Последствия расизма в мире

Расизм имеет разрушительные последствия как для отдельных людей, так и для общества в целом. Он способствует социальному и экономическому неравенству, усиливает напряжённость между разными группами населения и может привести к насилию и конфликтам. Расизм также отрицательно влияет на психическое здоровье людей, подвергающихся дискриминации, вызывая стресс, депрессию и чувство отчужденности.

Кроме того, расизм подрывает социальную сплочённость, создавая барьеры между людьми и препятствуя созданию справедливого и равноправного общества. В долгосрочной перспективе это может ослабить государственные институты и дестабилизировать общество.





Интересные факты о расизме

Псевдонаучные теории: В XIX веке расизм получил псевдонаучное обоснование через евгенику — учение, утверждавшее, что можно улучшить человеческий род, исключая "низшие" расы. Эти идеи привели к расовой сегрегации, стерилизации и даже геноциду в некоторых странах.

Ганди и расизм. Махатма Ганди, известный как лидер борьбы за независимость Индии, в молодости столкнулся с расизмом, когда работал адвокатом в Южной Африке. Этот опыт во многом сформировал его идеи о ненасильственном сопротивлении и борьбе за равенство.

Бойкот автобусов в Монтгомери. В 1955 году в США Роза Паркс отказалась уступить место белому пассажиру в автобусе, что стало катализатором движения за гражданские права. Это движение добилось отмены сегрегации в общественном транспорте и стало важным этапом в борьбе с расизмом в Америке.

Апартеид. В Южной Африке расизм был узаконен в рамках системы апартеида, которая существовала с 1948 по 1994 годы. Эта система предусматривала полное разделение рас и жестокую дискриминацию чернокожих южноафриканцев. Конец апартеида пришёл с избранием Нельсона Манделы президентом в 1994 году.

Расизм и спорт. Даже в спорте расизм остаётся актуальной проблемой. Например, футбольные игроки из разных стран мира часто сталкиваются с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков. Спортивные организации активно борются с этим явлением, внедряя программы по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Расизм — это мощная и разрушительная идеология, которая формировалась на протяжении веков и продолжает оказывать влияние на современные общества. Борьба с расизмом требует коллективных усилий, включая образование, законодательные меры и культурные изменения. Только преодолев расистские предубеждения, мы сможем создать более справедливый и равноправный мир для всех.





Что почитать о расизме: подборка книг

Собрали несколько книг о расизме, которые помогут глубже понять его происхождение, развитие и последствия.

Научные и исторические книги:

"Государственный расизм: теория и практика" (Racism: A Short History) — Джордж Фредриксон

Книга охватывает историю расизма с его истоков до современности, анализируя, как расистские идеи и практики развивались и трансформировались в разных странах и культурах.





"Печать нации" (Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America) — Ибрам X. Кенди

Этот труд рассматривает эволюцию расистских идей в Америке, показывая, как они влияли на политику, общество и культуру. Книга также исследует пути, которыми можно бороться с расизмом.





"Почему я больше не говорю с белыми о расизме" (Why I’m No Longer Talking to White People About Race) — Рени Эддо-Лодж

Книга, написанная британской журналисткой, рассматривает расизм в современном британском обществе, но её идеи и выводы универсальны. Эддо-Лодж затрагивает темы истории расизма, структурного неравенства и того, как можно преодолеть расистские предрассудки.





"Черный как я" (Black Like Me) — Джон Ховард Гриффин

В этом классическом исследовании 1961 года белый журналист, изменив цвет кожи с помощью медицинских процедур, путешествует по южным штатам США, чтобы испытать на себе, каково быть чернокожим в Америке. Книга иллюстрирует повседневные проявления расизма и предвзятости.





"Касты: истоки нашего недовольства" (Caste: The Origins of Our Discontents) — Изабель Уилкерсон

Эта книга рассматривает расизм как систему каст, показывая, как социальные и экономические иерархии, основанные на расе, влияют на жизнь людей. Уилкерсон сравнивает кастовые системы в США, Индии и нацистской Германии, предоставляя глубокий анализ расового неравенства.





Художественная литература:

"Убить пересмешника" (To Kill a Mockingbird) — Харпер Ли

Классический роман, который через призму детского восприятия исследует расизм и несправедливость в южных штатах Америки в 1930-е годы.





"Воспоминания черной рабыни" (Beloved) — Тони Моррисон

Эта книга лауреата Нобелевской премии рассказывает историю бывшей рабыни, которую преследует призрак ее умершей дочери. Роман исследует темы травмы, рабства и расовой идентичности.





"Американский сын" (American Son) — Брайан Эшли Лоренс

Роман о молодом чернокожем мужчине, который сталкивается с расизмом и полицейским насилием в современном Лос-Анджелесе. Книга исследует, как расизм влияет на индивидуальную и коллективную идентичность.





"Времена года" (The Warmth of Other Suns) — Изабель Уилкерсон

Роман основан на реальных историях афроамериканцев, которые мигрировали из южных штатов в северные и западные регионы США в поисках лучшей жизни. Книга исследует расизм, сегрегацию и социальные изменения в XX веке.





"Маленький друг" (The Little Friend) — Донна Тартт

Роман о девочке, которая пытается раскрыть тайну убийства своего брата в маленьком городке на юге США. В книге затрагиваются темы расизма и социального разделения в южных штатах.

Эти книги предоставят как историческое, так и культурное понимание расизма, его причин и последствий.





Что посмотреть про расизм: подборка фильмов

Вот несколько фильмов, которые глубоко исследуют тему расизма.

Художественные фильмы:

"12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013)

Историческая драма, основанная на реальной истории Соломона Нортапа, свободного чернокожего мужчины, которого похитили и продали в рабство. Фильм показывает жестокость рабства и борьбу за свободу.





"Американская история X" (American History X, 1998)

История неонациста, который переосмысливает свои взгляды после выхода из тюрьмы. Фильм исследует, как расизм формируется и как его можно преодолеть.





"Гарриет" (Harriet, 2019)

Биографический фильм о Гарриет Табмен, которая сбежала из рабства и стала одним из ведущих деятелей в борьбе за отмену рабства в США. Фильм поднимает тему расизма и борьбы за свободу.





"Зеленая книга" (Green Book, 2018)

Фильм о дружбе между чернокожим пианистом и его белым водителем в эпоху расовой сегрегации на юге США. Он показывает, как люди могут преодолеть расовые предубеждения и найти общий язык.





"Скрытые фигуры" (Hidden Figures, 2016)

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о трех афроамериканских женщинах, которые работали в NASA в 1960-е годы и сыграли ключевую роль в космической гонке, несмотря на расизм и сексизм.





Документальные фильмы:

"13-я" (13th, 2016)

Документальный фильм, который исследует связь между расизмом и массовым заключением в США. Название фильма отсылает к 13-й поправке к Конституции США, которая отменила рабство, но с оговоркой, которая позволила сохранять рабство в форме тюремного труда.





"Я не твой негр" (I Am Not Your Negro, 2016)

Документальный фильм, основанный на незавершённой книге Джеймса Болдуина, исследует историю расизма в США через призму жизни и смерти лидеров движения за гражданские права, таких как Мартин Лютер Кинг и Малкольм Икс.





"Сентябрьское утро" (The Central Park Five, 2012)

Документальный фильм о пяти чернокожих подростках, несправедливо обвинённых в изнасиловании женщины в Центральном парке в 1989 году. Фильм исследует тему расизма в системе уголовного правосудия.





"Раса: История человеческого разделения" (Race: The Power of an Illusion, 2003)

Этот документальный сериал исследует расизм как социальную конструкцию, показывая, как идеи о расовом превосходстве влияли на общество на протяжении истории.





"Когда они нас увидят" (When They See Us, 2019)

Мини-сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о том, как пятеро подростков из Гарлема были ложно обвинены в изнасиловании в Центральном парке. Фильм раскрывает тему расизма в правовой системе США.





Эти фильмы и документальные работы помогут лучше понять, как расизм проявляется в различных аспектах жизни, а также его глубокое влияние на общество.