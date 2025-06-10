Ученые выяснили, какой тип мужского телосложения считается наиболее привлекательным для женщин

Ученые задали себе вопрос, какой тип мужского тела больше нравится женщинам. Возможно это худощавые мужчины, или с лишним весом, или же атлетического телосложения. Результаты исследования, какой тип мужского тела женщины считают самым сексуальным, были ожидаемыми.

Какой тип мужского тела наиболее сексуален для женщин. Фото из открытых источников

Международная группа исследователей из Университета штата Оклахома в США и Университета Гриффита в Австралии провела серию экспериментов, чтобы выяснить, какие физические черты мужчин вызывают больше всего симпатий у женщин. В исследовании приняли участие 160 женщин, преимущественно студенток, которым показывали фотографии обнаженных по пояс мужчин, которые тоже были студентами. Лица на изображениях были скрыты, чтобы фокус оставался на телосложении.

Женщины оценивали мужские тела по шкале обаяния от одного до семи. Абсолютное большинство самых высоких оценок досталось мужчинам с атлетической, мускулистой фигурой.

Как объясняет один из авторов эксперимента профессор Аарон Лукашевский, подобные результаты были ожидаемыми.

"Ну, конечно! Конечно, женщины считают сильных мужчин самыми сексуальными, почему это наука?", — отмечает Лукашевский.

Как объясняет профессор, физическая сила для человеческого мозга это сигнал не только внешней привлекательности, но и способности выжить, защищать себя и своих близких, а значит создать стабильную среду для будущих потомков. Другими словами, это эволюционный маркер.

Хотя в современном обществе потребность в физической защите менее актуальна, подсознательные биологические сигналы остаются актуальными. В привлекательности мускулистого мужского тела женщины все еще "считывают" признаки силы, здоровья и уверенности. Это качества, которые могут являться преимуществом не только в личной жизни, но и в карьере.

Несмотря на очевидные результаты, исследователи отмечают, что исследование не является универсальным. Все участники экспериментов были молодыми людьми и представителями академической среды западных стран. В разных культурах, возрастных группах или социальных уровнях представления о привлекательности могут значительно отличаться.

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