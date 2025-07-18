Ученые назвали тайный сигнал глазами, который поможет получить желаемое

Чтобы получить желаемое или сообщить партнеру о чем-то без слов — достаточно нескольких взглядов. Однако ученые отмечают, что их нужно выполнить в определенном порядке. И тогда вы сможете получить желаемое без слов.

Взгляд. Илюстрационное фото

Команда ученых из Университета Флиндерса в Аделаиде (Южная Австралия) исследовала роль зрительного контакта в том, как люди понимают других и реагируют на зрительный контакт, пишет издание Daily mail.

Ученые выяснили, что лучший способ показать, чего вы хотите, — это посмотреть на объект, установить зрительный контакт с человеком, а затем посмотреть в ответ на тот же объект. Обнаружили, что такая последовательность и время взглядов привели к тому, что люди, скорее всего, интерпретировали взгляд как призыв о помощи.

"Результаты исследования помогли расшифровать одну из наших наиболее инстинктивных моделей поведения и то, как ее можно использовать для построения лучших связей, независимо от того, разговариваете ли вы с товарищем по команде, роботом или кем-то, кто общается по-другому", — пишет издание.

Понимание того, как работает зрительный контакт, может улучшить тренировку невербального общения в условиях высокого давления, таких как спорт, оборона и шумные рабочие места.

"Это также может помочь людям, которые сильно полагаются на визуальные подсказки, например, имеющим пороки слуха или аутизм", — цитирует издание объяснение ученых.

Напомним: портал “Комментарии” писал, что в июле некоторые знаки Зодиака могут получить желаемое. Реализовать самые смелые мечты поможет ретроградный Сатурн, полная Луна в Козероге и новая Луна в Леве. Эти астрологические транзиты создают мощную энергетическую волну, которая поможет осуществить мечты. Среди счастливчиков астрологи называют Близнецов, Весов и Львов.



