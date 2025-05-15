Тело или лицо: что для мужчин важнее в партнерше

Что мужчины считают более привлекательным в женской внешности? Исследование показало, что выбор зависит от того, ищут ли они долгосрочные отношения, или просто планируют кратковременный роман.

Что привлекает мужчин в женщине. Фото из открытых источников

Американские ученые Карин Перил из Юго-Западного университета в Техасе и Джейми Клауд из Западного Орегонского университета собрали 250 мужчин и предложили им представить идеальную партнершу.

Их задачей было "сконструировать" образ женщины, распределив 70 баллов между разными чертами внешности, половина из которых касалась тела, тогда как остальные – лица. Ограничение в баллах заставляло мужчин более высокие оценки давать одним чертам, в то время как другие получали меньшие баллы. Участников разделили на две группы. Одним предложили представить краткосрочные отношения, другим – долгосрочные.

В результате мужчины, представлявшие себя в длительных отношениях, тратили большую часть своего "бюджета привлекательности" на черты лица. Однако, когда мужчины выбирали партнершу для краткосрочного романа, они переориентировали свое деление баллов на черты тела.

Как указывают ученые, такой выбор говорит о том, что мужчины подсознательно оценивают долгосрочный репродуктивный потенциал женщин. Черты лица, а точнее выражение лица женщины и состояние ее кожи лучше указывают на этот потенциал, чем внешний вид ее тела. Но, по мнению ученых, текущую фертильность можно лучше определить по физическим признакам. Ученые считают, что мужчины в поисках кратковременных отношений больше сосредотачиваются на физических признаках тела.

Женщин также пригласили принять участие в этом исследовании. Независимо от продолжительности отношений женщины давали больше баллов чертам лица. Ученые объясняют это меньшей потребностью женщин обращать внимание на сигналы фертильности у мужчин.

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