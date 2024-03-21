Соня Морозюк откровенно об отношениях с Романом Гринкевичем: новые детали

В недавнем интервью с Дмитрием Гордоном, Соня Морозюк, 25-летняя известная художница, поделилась историей своих отношений с Романом Гринкевичем, подозреваемым в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве. После многомесячной тишины вокруг ее личной жизни Соня решила рассказать детали своего знакомства и взаимоотношений с Романом.

Соня Морозюк впервые рассказала об отношениях с Романом Гринкевичем

Общение между ними началось с сообщения в Instagram, где Гринкевич поблагодарил Соню за участие в благотворительном мероприятии. Впоследствии они продолжили обмениваться сообщениями и не виделись лично до момента, когда Роман пригласил Соню на свой день рождения. Соня пришла с подругой, поздравила его, и после этого их общение стало более интенсивным.

Морозюк подчеркнула, что ее отношения с Гринкевичем начались после окончания ее предыдущего брака, несмотря на то, что официальный развод затянулся из-за бюрократических процедур. Она заверила, что не была вовлечена ни в один любовный треугольник и что ее отношения с Романом развивались после полного завершения предыдущих отношений.





Кроме того, в интервью Соня Морозюк также поделилась деталями об окончании ее отношений с Романом Гринкевичем. По ее словам становится известно, что пара решила разойтись еще до момента, когда против Гринкевича были предъявлены официальные обвинения. Этот шаг был сделан из-за обмена сообщениями в мессенджерах, чего Морозюк не ожидала.

В интервью Морозюк выразила свое желание обсудить разрыв отношений лично, считая это важным для обеих сторон. "Хотел я, как взрослые люди, встретиться, поговорить. Для меня было важно рассказать, почему я решила так сделать, его выслушать, но по моим просьбам встретиться он не нашел возможности", — пояснила она. Реакция Гринкевича на ее решение была лаконична: "Это твой выбор".

“ Вся эта история, конечно, отразилась на наших отношениях, и поэтому я потеряла доверие, потому что там я не чувствовала поддержки. У нас было разное видение решения проблем” — сказала девушка.