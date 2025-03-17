Сколько времени действительно нужно, чтобы эмоционально преодолеть бывшего

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Недилько Ксения
Волонтеры ответили на ряд вопросов об эмоциональных связях с их бывшими партнерами. В среднем понадобилось около 4,18 лет, чтобы эмоциональная привязанность к бывшему партнеру наполовину разорвалась.
Как забыть бывшего
Для обычного человека связь с бывшим полностью исчезает примерно через 8 лет, но для некоторых это занимает больше времени. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Social Psychological and Personality Science.
После окончания отношений многие люди все еще испытывают эмоции к своим бывшим партнерам. В зависимости от того, хотел кто-то разрыва или нет, может быть трудно эмоционально "пережить" бывшего партнера. Это особенно верно, если на момент развода отношения длились много лет. Два открытых вопроса в психологических исследованиях состоят в том, возможно ли полностью разорвать все эмоциональные связи с бывшим и сколько времени обычно занимает этот процесс.
Новое исследование, опубликованное в научном журнале Social Psychological and Personality Science (Chong and Fraley, 2025), имело целью ответить на эти вопросы. Исследования проводили Цзя Ю. Чонг и Р. Крис Фрейли с факультета психологии Иллинойского университета Урбана-Шампейн и сосредотачивались на долгосрочной стабильности эмоциональных связей с бывшими партнерами после разрыва.
Чтобы принять участие в исследовании, добровольцы должны были отвечать нескольким критериям. Самое главное, чтобы они были взрослыми и имели хотя бы одно романтическое отношение, которое длилось более двух лет. Кроме того, эти отношения должны быть закончены, а бывший партнер должен быть еще жив на момент исследования. Всего в исследовании приняло участие 328 добровольцев. Их средний возраст был около тридцати лет, и 57 процентов были женщинами. В среднем волонтеры были вместе со своими бывшими партнерами около 4,6 года, а разрыв произошел в среднем за 5 лет до исследования. Однако индивидуальные колебания этих цифр были велики.
Волонтеры должны были ответить на несколько вопросов из разных анкет по поводу эмоциональной привязанности и связи. Таким образом, ученые имели индивидуальную сравнительную ценность для каждого добровольца, чтобы оценить, демонстрируют ли они более сильную эмоциональную приверженность своему бывшему партнеру, чем незнакомцу.
Что узнали ученые? В долгосрочной перспективе эмоциональная связь с бывшим партнером в статистических моделях достигла нуля. Это хорошая новость для тех, кто борется с беспорядочным расставанием: данные показывают, что в какой-то момент почти все люди действительно полностью переживают своих бывших и не имеют к ним более сильных эмоциональных связей, чем к незнакомцам на улице.
Однако время, которое нужно, чтобы добраться до этой точки, удивительно долгое. Требуется примерно 4,18 года, чтобы достигнуть половины пути к разрыву эмоциональной связи с бывшим. Хотя это свидетельствует о том, что эмоциональная связь с прежним в среднем полностью разрывается примерно через 8 лет, индивидуальные вариации были большими, и для нескольких добровольцев эмоциональная связь с прежним была выше, чем с незнакомым человеком даже много лет спустя. Таким образом, среди немногих избранных людей эмоциональная связь с бывшим никогда не исчезает полностью.
Также ученые проанализировали, какие факторы повлияли на то, чтобы преодолеть бывшую половинку. Интересно, что новые отношения и пол не повлияли на то, как быстро развеялась эмоциональная связь с бывшим партнером.
Важнейшим фактором в прогнозировании продолжения эмоциональной связи с бывшим было то, продолжал ли кто-то контактировать со своим бывшим. Кроме того, очень тревожные люди, как правило, имеют более длинные отношения со своими бывшими. Наличие детей от бывшего партнера поначалу привело к более сильной эмоциональной связи, которая исчезала быстрее, чем у бездетных бывших партнеров.
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