Сколько времени действительно нужно, чтобы эмоционально преодолеть бывшего

Волонтеры ответили на ряд вопросов об эмоциональных связях с их бывшими партнерами. В среднем понадобилось около 4,18 лет, чтобы эмоциональная привязанность к бывшему партнеру наполовину разорвалась.

Как забыть бывшего

Для обычного человека связь с бывшим полностью исчезает примерно через 8 лет, но для некоторых это занимает больше времени. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Social Psychological and Personality Science.

Преодолеть бывшего партнера может быть тяжело

После окончания отношений многие люди все еще испытывают эмоции к своим бывшим партнерам. В зависимости от того, хотел кто-то разрыва или нет, может быть трудно эмоционально "пережить" бывшего партнера. Это особенно верно, если на момент развода отношения длились много лет. Два открытых вопроса в психологических исследованиях состоят в том, возможно ли полностью разорвать все эмоциональные связи с бывшим и сколько времени обычно занимает этот процесс.

Новое исследование долгосрочной стабильности эмоциональных связей с бывшими партнерами после разрыва

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Social Psychological and Personality Science (Chong and Fraley, 2025), имело целью ответить на эти вопросы. Исследования проводили Цзя Ю. Чонг и Р. Крис Фрейли с факультета психологии Иллинойского университета Урбана-Шампейн и сосредотачивались на долгосрочной стабильности эмоциональных связей с бывшими партнерами после разрыва.

Чтобы принять участие в исследовании, добровольцы должны были отвечать нескольким критериям. Самое главное, чтобы они были взрослыми и имели хотя бы одно романтическое отношение, которое длилось более двух лет. Кроме того, эти отношения должны быть закончены, а бывший партнер должен быть еще жив на момент исследования. Всего в исследовании приняло участие 328 добровольцев. Их средний возраст был около тридцати лет, и 57 процентов были женщинами. В среднем волонтеры были вместе со своими бывшими партнерами около 4,6 года, а разрыв произошел в среднем за 5 лет до исследования. Однако индивидуальные колебания этих цифр были велики.

Волонтеры должны были ответить на несколько вопросов из разных анкет по поводу эмоциональной привязанности и связи. Таким образом, ученые имели индивидуальную сравнительную ценность для каждого добровольца, чтобы оценить, демонстрируют ли они более сильную эмоциональную приверженность своему бывшему партнеру, чем незнакомцу.

Нужно около четырех лет, чтобы наполовину пережить бывшего, но некоторые никогда не делают этого

Что узнали ученые? В долгосрочной перспективе эмоциональная связь с бывшим партнером в статистических моделях достигла нуля. Это хорошая новость для тех, кто борется с беспорядочным расставанием: данные показывают, что в какой-то момент почти все люди действительно полностью переживают своих бывших и не имеют к ним более сильных эмоциональных связей, чем к незнакомцам на улице.

Однако время, которое нужно, чтобы добраться до этой точки, удивительно долгое. Требуется примерно 4,18 года, чтобы достигнуть половины пути к разрыву эмоциональной связи с бывшим. Хотя это свидетельствует о том, что эмоциональная связь с прежним в среднем полностью разрывается примерно через 8 лет, индивидуальные вариации были большими, и для нескольких добровольцев эмоциональная связь с прежним была выше, чем с незнакомым человеком даже много лет спустя. Таким образом, среди немногих избранных людей эмоциональная связь с бывшим никогда не исчезает полностью.

Также ученые проанализировали, какие факторы повлияли на то, чтобы преодолеть бывшую половинку. Интересно, что новые отношения и пол не повлияли на то, как быстро развеялась эмоциональная связь с бывшим партнером.

Важнейшим фактором в прогнозировании продолжения эмоциональной связи с бывшим было то, продолжал ли кто-то контактировать со своим бывшим. Кроме того, очень тревожные люди, как правило, имеют более длинные отношения со своими бывшими. Наличие детей от бывшего партнера поначалу привело к более сильной эмоциональной связи, которая исчезала быстрее, чем у бездетных бывших партнеров.

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