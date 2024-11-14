Символизируют смерть, разлуку, бедность: топ вещей, которые не стоит дарить

Дарение подарков – это искусство, требующее внимания к деталям и знанию культурных и социальных норм. Некоторые подарки могут быть восприняты как неподходящие или даже оскорбительные, что может испортить отношения, сообщает портал "Комментарии". Острые предметы, такие как ножи или ножницы считаются плохим подарком во многих культурах. Они символизируют разрыв отношений, поскольку могут разрезать связь между людьми. Если вы все же решили подарить что-нибудь острое, стоит попросить получателя дать вам символическую монету в обмен, чтобы превратить подарок в покупку и избежать негативных последствий. В некоторых культурах, особенно в китайской, дарение часов может быть воспринято как плохой знак. Это связано с тем, что слово "часы" на китайском языке звучит похоже на слово "похороны", которое может символизировать конец или смерть. Поэтому часы не рекомендуется дарить, особенно пожилым людям. Платки часто ассоциируются со слезами и прощанием, поэтому их дарование может быть воспринято как предвестник печальных событий. В некоторых культурах, например в Швеции, дарование платка может означать, что получатель будет вытирать слезы через дарителя. Обувь в подарок может быть воспринята как знак того, что получатель уйдет от вас. В некоторых культурах это считается плохой приметой, поскольку обувь символизирует расстояние и разлуку. Если вы все же решили подарить обувь, можно попросить получателя дать вам символическую монету во избежание негативных последствий. Дарение пустого кошелька может символизировать бедность и финансовые затруднения. Чтобы избежать этого, всегда кладите в кошелек хотя бы небольшую сумму денег перед тем, как подарить его. Это символизирует пожелания денежного благополучия и процветания.

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