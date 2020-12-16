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Главная Новости Досуг отношения Семейное насилие - что это такое
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Семейное насилие - что это такое

Семейное насилие может принимать различные формы - физическое, словесное, эмоциональное, психологическое, сексуальное и другое.

сегодня, 14:33
Автор:

Седлецкая Татьяна


Семейное насилие - что это такое

Фото: Depositphotos

Что такое насилие в семье?

Семейное насилие — это когда член семьи угрожает, контролирует и оскорбляет другого члена семьи. Семейное насилие иногда также называют домашним или бытовым насилием. В этой статье основное внимание уделяется насилию в семье, которое происходит между партнерами и бывшими партнерами.

Виды насилия в семье

Семейное насилие — это не только физическое насилие. Семейное насилие включает в себя множество различных видов насилия и жестокого обращения.

Словесное, эмоциональное и психологическое насилие когда слова используются с целью оскорбления, причинения боли, запугивания или унижения кого-то.

Физическое насилиепредставляет собой любое физическое поведение, например, толкание, щипание, удар, пощечина, укус или удушение.

Домогательство- представляет собой любое нежелательное сексуальное поведение, в том числе: угрозы и запугивания, чтобы заставить другого человека заниматься нежелательной сексуальной деятельностью; нежелательный сексуальный контакт; изнасилование.

Преследование и угрозы - поведение, подобное: слежка за другим человеком; отслеживание телефонных звонков; частые звонки с расспросами или текстовые сообщения; угроза причинить вред себе или другому человеку.

Другие виды насилия в семье:

- экономическое насилие — не позволять другому человеку распоряжаться или иметь деньги;

- социальное насилие — прекращение личного общения с друзьями или разговора по телефону;

- духовное насилие – ущерб духовной и эмоциональной жизни другого человека;

- имущественный ущерб — повреждение или уничтожение личных вещей;

- жестокое обращение с животными — использование силы или жестокости против домашних животных с целью запугать кого-то.


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