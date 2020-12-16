Семейное насилие - что это такое

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Седлецкая Татьяна
Фото: Depositphotos
Что такое насилие в семье?
Семейное насилие — это
когда член семьи угрожает, контролирует и оскорбляет другого члена семьи. Семейное
насилие иногда также называют домашним или бытовым насилием. В этой статье
основное внимание уделяется насилию в семье, которое происходит между
партнерами и бывшими партнерами.
Виды насилия в семье
Семейное насилие — это
не только физическое насилие. Семейное насилие включает в себя множество
различных видов насилия и жестокого обращения.
Словесное, эмоциональное
и психологическое насилие — когда слова
используются с целью оскорбления, причинения боли, запугивания или унижения кого-то.
Физическое насилие — представляет собой любое
физическое поведение, например, толкание, щипание, удар, пощечина, укус или
удушение.
Домогательство- представляет собой любое
нежелательное сексуальное поведение, в том числе: угрозы и запугивания, чтобы заставить другого
человека заниматься нежелательной сексуальной деятельностью; нежелательный сексуальный
контакт; изнасилование.
Преследование и угрозы - поведение, подобное: слежка за другим
человеком; отслеживание телефонных звонков; частые звонки с расспросами или
текстовые сообщения; угроза причинить вред себе или другому человеку.
Другие виды насилия в
семье:
- экономическое насилие
— не позволять другому человеку распоряжаться или иметь деньги;
- социальное насилие —
прекращение личного общения с друзьями или разговора по телефону;
- духовное насилие – ущерб
духовной и эмоциональной жизни другого человека;
- имущественный ущерб —
повреждение или уничтожение личных вещей;
- жестокое обращение с
животными — использование силы или жестокости против домашних животных с целью запугать
кого-то.
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