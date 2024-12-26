Предпраздничный скандал: почему пары расстаются перед Новым годом

Праздники – это время романтики и теплых моментов, особенно если вы влюблены. Многие пары, пройдя через период "куфинга" (когда люди выбирают партнера на зиму), проводят эти дни вместе, впервые знакомятся с семьями друг друга или наслаждаются уютом вдвоем. Однако для других влюбленных праздничный период оборачивается неприятными сюрпризами. Об этом сообщает New York Post.

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Пары сталкиваются с трендом, который получил название "скруджинг" — явление, когда партнеры разрывают отношения перед Рождеством или другими праздниками, чтобы избежать подарков или совместного времяпрепровождения.

Как отмечает издание Ask Men, "скруджинг" — это жестокий поступок, когда отношения заканчиваются из-за нежелания тратиться на подарки к Рождеству или Хануке. Основатель платформы Datingscout Крис Плейнс объясняет:

"Люди, которые заканчивают отношения перед праздниками или днем рождения, часто делают это, чтобы избежать финансовых расходов. Отсюда и название, отсылающее к образу скряги Скруджа."

Но скупость – не единственная причина такого решения. Часто "скруджинг" означает, что партнер просто не хочет проводить праздники вместе или знакомить вас с семьей.

В противоположность этому существует другой тренд – "следжинг". Это когда люди остаются в бесперспективных отношениях только для того, чтобы не быть одинокими на Рождество.

"Следжеры" тянут свои отношения, как санки, через праздничный сезон, а затем резко разрывают их сразу после Нового года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Новый год — это не только время волшебства и праздничных украшений, но и поиск идеальных подарков. Чтобы ваш презент точно пришелся по душе, почему бы не обратиться к советам астрологов. Подарки , учитывающие особенности характера каждого знака зодиака по ссылке.