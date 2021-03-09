Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами

Язык
Coinspot 09.03.2021
BTC/USD
54558.91
ETH/USD
1834.78
LTC/USD
199.56
НБУ 09.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Годовщина свадьбы — это важный праздник в жизни каждой семьи. Если вы хотите оригинально и трогательно поздравить пару с годовщиной свадьбы, читайте подборку лучших поздравлений с годовщиной свадьбы от "Комментариев".
Годовщина свадьбы - фото из открытых источников
Сегодня дата не простая,
А день рождения семьи,
И в годовщину вам желаю
Большой и трепетной любви!
Терпенья, нежности и веры,
Свой брак лелеять и ценить,
И лет до тысячи примерно
Друг другу верность сохранить!
Семья все крепче год от года,
Не гаснет в окнах счастья свет.
Прожить желаем в этом ритме,
В согласье много-много лет!
Любите, верьте и стремитесь,
И берегите святость уз.
Господь укроет вас покровом,
Чтоб не настиг печали груз!
Пусть годовщина вашей свадьбы
Закружит в вихре новый год.
И жизнь течет еще прекрасней
В потоке радостных забот!
С годовщиной вашей свадьбы!
В доме пусть живёт любовь,
И друг и другом каждый ладит,
Дарит больше нежных слов.
В каждом дне живёт удача,
Процветание, везение,
Все уладятся задачи,
И не мучают сомнения.
Пусть в глазах сияет радость,
Огонёк горит со страстью:
На двоих ведь вам досталось
Фантастическое счастье!
Поздравляю с годовщиной свадьбы и искренне желаю: что бы ни случилось, какая бы погода ни стояла за окном, какие бы люди ни были рядом, всегда стоять стеной друг за друга, согревая своей любовью, вдохновляя нежностью, окрыляя верой и надеждой. Счастья вашей семье и достатка вашему дому!
С годовщиной свадьбы! Приятно видеть, что вы по-прежнему смотрите друг на друга с теплом и любовью! Вы пережили вместе много радостных, и не очень, событий и стали еще ближе друг другу. Желаем вам и в дальнейшем жить в любви и согласии, ценить и понимать друг друга, поддерживать в любой ситуации, доверять друг другу. Любви и благополучия!
*****
Поздравляем с годовщиной свадьбы! Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости