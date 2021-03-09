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Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами

Годовщина свадьбы - это важный праздник в жизни каждой семьи

сегодня, 15:57
Автор:

Лиза Снисар

Годовщина свадьбы — это важный праздник в жизни каждой семьи. Если вы хотите оригинально и трогательно поздравить пару с годовщиной свадьбы, читайте подборку лучших поздравлений с годовщиной свадьбы от "Комментариев".

Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами

Годовщина свадьбы - фото из открытых источников

Поздравления с годовщиной свадьбы


© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/proza.htm


© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/

Сегодня дата не простая,
А день рождения семьи,
И в годовщину вам желаю
Большой и трепетной любви!

Терпенья, нежности и веры,
Свой брак лелеять и ценить,
И лет до тысячи примерно
Друг другу верность сохранить!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/

*****
Вас поздравляю с годовщиной!
Неважно, сколько прожили уж лет.
Желаю вам любви корзину
И радости большой букет.

Вагон терпенья вам желаю,
Охапку счастья и сундук добра,
Чтоб чувство нежности друг к другу
Вы пронесли через года.

Чтобы в семье царило уваженье,
Чтоб горечь не отбрасывала тень,
Чтоб вы все также друг на друга
Всегда смотрели, как в тот день.
*****
Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами - фото 2
Желаю в годовщины свадьбы
Чтоб рядом были вы всегда.
Добра, взаимопонимания,
Чтоб не ругались никогда.

Желаю крепкого здоровья,
Совместных планов и побед.
Чтоб дом окутан был любовью,
Желаю долгих, добрых лет!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm
*****
Поздравляю с годовщиной свадьбы!
Счастья вам, и мира, и добра,
Нежности, взаимопонимания,
Чтоб домой тянуло вас всегда.

Пусть союз ваш будет очень прочным,
Пусть обиды будут прощены.
Пусть вдвоем вам не бывает скучно.
Будьте, как и прежде, влюблены.


© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm

*****
Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами - фото 3
Поздравляю с годовщиной!
Радость в доме пусть живёт,
А любовь пусть будет сильной,
Охраняя от невзгод.

Душа в душу, вместе, рядом
Будьте счастливы всегда,
Чтоб рукой и нежным взглядом
Греть друг друга в холода!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm
*****

Семья все крепче год от года,
Не гаснет в окнах счастья свет.
Прожить желаем в этом ритме,
В согласье много-много лет!

Любите, верьте и стремитесь,
И берегите святость уз.
Господь укроет вас покровом,
Чтоб не настиг печали груз!

Пусть годовщина вашей свадьбы
Закружит в вихре новый год.
И жизнь течет еще прекрасней
В потоке радостных забот!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm

*****
Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами - фото 4
Годовщина свадьбы —
Памятная дата,
Этот день счастливыми
Сделал вас когда-то.

Стал он днем рождения
Для вашей семьи,
День, когда любви
Клятву дали вы.

Желаю в годовщину
В день тот возвращаться,
Желаю вновь и вновь
В любви вам признаваться.

Пусть пролетают годы,
Но с каждой годовщиной
Вы остаетесь теми же —
Любимым и любимой.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm
*****
Еще один прошедший год
В копилку памяти положен.
Вам лучше знать, каким он был,
Неважным или же хорошим.

Случались в жизни и беда,
И радость самой разной масти.
Но были вместе вы всегда,
А это истинное счастье.

Желаю много годовщин
Прекрасно, радостно отметить
И век чудесный, золотой
Вдвоём однажды дружно встретить!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm
*****
С годовщиной вас поздравляем,
В любви и достатке жить вам желаем,
Детишек растить, не унывать,
Ссор и обид конечно не знать.
Пусть будет любовь, в вашем сердце всегда,
Вы самая лучшая в мире семья.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/7.htm
*****

С годовщиной вашей свадьбы!
В доме пусть живёт любовь,
И друг и другом каждый ладит,
Дарит больше нежных слов.

В каждом дне живёт удача,
Процветание, везение,
Все уладятся задачи,
И не мучают сомнения.

Пусть в глазах сияет радость,
Огонёк горит со страстью:
На двоих ведь вам досталось
Фантастическое счастье!

*****
Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами - фото 5
Этот день в вашей жизни особый,
Не забудется он, не сотрется,
Вы сияли улыбками оба
Даже ярче, чем светится солнце.

И сегодня, с теплом вспоминая
Вашу свадьбу и счастье на лицах,
Вам любви бесконечной желаю,
Пусть она в ваших душах хранится.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/7.htm
*****
Годовщина свадьбы — радостная дата.
Жить желаю долго, счастливо, богато,
Без обид, скандалов, разочарований.
Исполнения данных клятв и обещаний.
Пусть любовь окрепнет, ярче разгорится,
Ничего плохого в жизни не случится.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/11.htm
*****
Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами - фото 6

Поздравляю с годовщиной свадьбы и искренне желаю: что бы ни случилось, какая бы погода ни стояла за окном, какие бы люди ни были рядом, всегда стоять стеной друг за друга, согревая своей любовью, вдохновляя нежностью, окрыляя верой и надеждой. Счастья вашей семье и достатка вашему дому!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/proza.htm

*****
Поздравляю с годовщиной! Желаю радости, вдохновения, удачи, нежности, тепла, добра и заботы. Берегите отношения, как самое дорогое, что у вас есть! Смотрите в глаза друг другу и любуйтесь прекрасным отражением!
*****

С годовщиной свадьбы! Приятно видеть, что вы по-прежнему смотрите друг на друга с теплом и любовью! Вы пережили вместе много радостных, и не очень, событий и стали еще ближе друг другу. Желаем вам и в дальнейшем жить в любви и согласии, ценить и понимать друг друга, поддерживать в любой ситуации, доверять друг другу. Любви и благополучия!

*****

Поздравляем с годовщиной свадьбы! Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!



© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/proza-5.htm


© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm


© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/


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