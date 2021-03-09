Поздравления с годовщиной свадьбы в стихах и своими словами



© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm

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Поздравляю с годовщиной свадьбы!

Счастья вам, и мира, и добра,

Нежности, взаимопонимания,

Чтоб домой тянуло вас всегда.



Пусть союз ваш будет очень прочным,

Пусть обиды будут прощены.

Пусть вдвоем вам не бывает скучно.

Будьте, как и прежде, влюблены.



© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm

*****





Поздравляю с годовщиной!

Радость в доме пусть живёт,

А любовь пусть будет сильной,

Охраняя от невзгод.



Душа в душу, вместе, рядом

Будьте счастливы всегда,

Чтоб рукой и нежным взглядом

Греть друг друга в холода!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm

*****

Семья все крепче год от года,

Не гаснет в окнах счастья свет.

Прожить желаем в этом ритме,

В согласье много-много лет!



Любите, верьте и стремитесь,

И берегите святость уз.

Господь укроет вас покровом,

Чтоб не настиг печали груз!



Пусть годовщина вашей свадьбы

Закружит в вихре новый год.

И жизнь течет еще прекрасней

В потоке радостных забот!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm

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Годовщина свадьбы —

Памятная дата,

Этот день счастливыми

Сделал вас когда-то.



Стал он днем рождения

Для вашей семьи,

День, когда любви

Клятву дали вы.



Желаю в годовщину

В день тот возвращаться,

Желаю вновь и вновь

В любви вам признаваться.



Пусть пролетают годы,

Но с каждой годовщиной

Вы остаетесь теми же —

Любимым и любимой.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm

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Еще один прошедший год

В копилку памяти положен.

Вам лучше знать, каким он был,

Неважным или же хорошим.



Случались в жизни и беда,

И радость самой разной масти.

Но были вместе вы всегда,

А это истинное счастье.



Желаю много годовщин

Прекрасно, радостно отметить

И век чудесный, золотой

Вдвоём однажды дружно встретить!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/3.htm

*****

С годовщиной вас поздравляем,

В любви и достатке жить вам желаем,

Детишек растить, не унывать,

Ссор и обид конечно не знать.

Пусть будет любовь, в вашем сердце всегда,

Вы самая лучшая в мире семья.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/7.htm

*****

С годовщиной вашей свадьбы!

В доме пусть живёт любовь,

И друг и другом каждый ладит,

Дарит больше нежных слов.



В каждом дне живёт удача,

Процветание, везение,

Все уладятся задачи,

И не мучают сомнения.



Пусть в глазах сияет радость,

Огонёк горит со страстью:

На двоих ведь вам досталось

Фантастическое счастье!

*****





Этот день в вашей жизни особый,

Не забудется он, не сотрется,

Вы сияли улыбками оба

Даже ярче, чем светится солнце.



И сегодня, с теплом вспоминая

Вашу свадьбу и счастье на лицах,

Вам любви бесконечной желаю,

Пусть она в ваших душах хранится.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/7.htm

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Годовщина свадьбы — радостная дата.

Жить желаю долго, счастливо, богато,

Без обид, скандалов, разочарований.

Исполнения данных клятв и обещаний.

Пусть любовь окрепнет, ярче разгорится,

Ничего плохого в жизни не случится.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/11.htm

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Поздравляю с годовщиной свадьбы и искренне желаю: что бы ни случилось, какая бы погода ни стояла за окном, какие бы люди ни были рядом, всегда стоять стеной друг за друга, согревая своей любовью, вдохновляя нежностью, окрыляя верой и надеждой. Счастья вашей семье и достатка вашему дому!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley-svadby/universalnye/proza.htm ***** Поздравляю с годовщиной! Желаю радости, вдохновения, удачи, нежности, тепла, добра и заботы. Берегите отношения, как самое дорогое, что у вас есть! Смотрите в глаза друг другу и любуйтесь прекрасным отражением! ***** С годовщиной свадьбы! Приятно видеть, что вы по-прежнему смотрите друг на друга с теплом и любовью! Вы пережили вместе много радостных, и не очень, событий и стали еще ближе друг другу. Желаем вам и в дальнейшем жить в любви и согласии, ценить и понимать друг друга, поддерживать в любой ситуации, доверять друг другу. Любви и благополучия! ***** Поздравляем с годовщиной свадьбы! Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!





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